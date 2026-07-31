Der Rhein gleicht an einigen Stellen nur noch einem Rinnsal: Niedrige Pegel wirken sich schon längst auf die Binnenschifffahrt auf der wichtigen Wasserstraße aus. Kann der Fluss bei anhaltender Dürre womöglich sogar gesperrt werden?
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Hohe Temperaturen plus kein Regen ist gleich niedriger Wasserstand: Der Rhein nimmt sich in diesen Tagen sehr zurück. Der für die Schifffahrt so wichtige Pegel Kaub erreicht am Freitag den Pegelstand von gerade einmal noch 25 Zentimetern. Das entspricht dem historischen Tiefstand aus dem Oktober 2018.