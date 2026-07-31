Zum Tod von Konrad Beikircher „Beikircher erklärte das Rheinland mit Herzblut“ Reinhard Franke 31.07.2026, 14:23 Uhr

i Sie prägten das Bild des Rheinlands auf unterschiedliche Weise: Konrad Beikircher (links) mit seinen Geschichten, Bömmel Lückerath mit den Liedern der Bläck Fööss. Im Interview erinnert sich Lückerath an den verstorbenen Kabarettisten. Oliver Berg/dpa

Konrad Beikircher war für viele die Stimme des Rheinlands. Im Gespräch mit unserer Zeitung erinnert sich Bläck-Fööss-Gründungsmitglied Bömmel Lückerath an den verstorbenen Kabarettisten – und erklärt, warum seine Geschichten unvergessen bleiben.

Mit dem in dieser Woche verstorbenen Konrad Beikircher verliert das Rheinland mehr als einen Kabarettisten. Es verliert einen seiner wichtigsten Geschichtenerzähler und liebevollsten Erklärer der rheinischen Seele. Bläck-Fööss-Gründungsmitglied Bömmel Lückerath (77), der von 1970 bis 2022 der wohl prägendsten Mundartband des Rheinlands angehörte, erinnert sich im Gespräch mit unserer Zeitung an einen warmherzigen Menschen – und daran, warum ...







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