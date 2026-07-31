Zum Tod von Konrad Beikircher
„Beikircher erklärte das Rheinland mit Herzblut“
Sie prägten das Bild des Rheinlands auf unterschiedliche Weise: Konrad Beikircher (links) mit seinen Geschichten, Bömmel Lückera
Sie prägten das Bild des Rheinlands auf unterschiedliche Weise: Konrad Beikircher (links) mit seinen Geschichten, Bömmel Lückerath mit den Liedern der Bläck Fööss. Im Interview erinnert sich Lückerath an den verstorbenen Kabarettisten.
Oliver Berg/dpa

Konrad Beikircher war für viele die Stimme des Rheinlands. Im Gespräch mit unserer Zeitung erinnert sich Bläck-Fööss-Gründungsmitglied Bömmel Lückerath an den verstorbenen Kabarettisten – und erklärt, warum seine Geschichten unvergessen bleiben.

Lesezeit 3 Minuten
Mit dem in dieser Woche verstorbenen Konrad Beikircher verliert das Rheinland mehr als einen Kabarettisten. Es verliert einen seiner wichtigsten Geschichtenerzähler und liebevollsten Erklärer der rheinischen Seele. Bläck-Fööss-Gründungsmitglied Bömmel Lückerath (77), der von 1970 bis 2022 der wohl prägendsten Mundartband des Rheinlands angehörte, erinnert sich im Gespräch mit unserer Zeitung an einen warmherzigen Menschen – und daran, warum ...
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