Loreley-Freilichtbühne
Als die Loreley von einer besseren Welt träumte
Schön wie gemalt: Am Rande ihres Auftritts im September 1983 auf der Loreley-Freilichtbühne hatte US-Folk-Legende Joan Baez spon
Schön wie gemalt: Am Rande ihres Auftritts im September 1983 auf der Loreley-Freilichtbühne hatte US-Folk-Legende Joan Baez spontan Zeit für eine kurze Fotosession mit der RZ-Journalistin Gabi Novak-Oster.
Gabi Novak-Oster

Joan Baez singt 1983 auf der Loreley für Frieden und Menschlichkeit. Zwei Frauen im Publikum erleben den Abend aus ganz unterschiedlichen Perspektiven – und begegnen sich Jahre später als Journalistinnen der Rhein-Zeitung wieder.

Lesezeit 3 Minuten
Es gibt Konzerte, die bleiben wegen eines spektakulären Bühnenbilds oder einer legendären Zugabe in Erinnerung. Und es gibt Abende, deren Bedeutung sich aus dem Abstand von Jahrzehnten noch einmal ganz neu erschließt.Der 18. September 1983 ist so ein Abend: Auf der Loreley versammeln sich Tausende Menschen, um Joan Baez zu erleben.
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KulturLoreley-Freilichtbühne

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