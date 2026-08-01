Die Gewerkschaft Strafvollzug kritisiert die dauerhafte Doppelbelegung von Zellen in rheinland-pfälzischen Gefängnissen. Besonders in Wittlich ist es zu eng geworden. So sind die Auslastungsquoten in Diez und Koblenz.
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In den rheinland-pfälzischen Gefängnissen gibt es fast keinen freien Platz mehr für neue Häftlinge. Von den 3247 derzeit nutzbaren Plätzen waren Mitte Juli 3188 belegt, wie eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Justizministeriums auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt.