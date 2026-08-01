Zellen doppelt belegt Gefängnisse in Rheinland-Pfalz fast zu 100 Prozent voll Anke Mersmann

Sebastian Stein 01.08.2026, 06:00 Uhr

i Es ist eng geworden in den rheinland-pfälzischen Gefängnissen - in Diez reicht sie beispielsweise nahe an 100 Prozent heran, in Wittlich liegt sie sogar darüber. Ein Dauerzustand? Thomas Frey. picture alliance/dpa

Die Gewerkschaft Strafvollzug kritisiert die dauerhafte Doppelbelegung von Zellen in rheinland-pfälzischen Gefängnissen. Besonders in Wittlich ist es zu eng geworden. So sind die Auslastungsquoten in Diez und Koblenz.

In den rheinland-pfälzischen Gefängnissen gibt es fast keinen freien Platz mehr für neue Häftlinge. Von den 3247 derzeit nutzbaren Plätzen waren Mitte Juli 3188 belegt, wie eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Justizministeriums auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt.







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