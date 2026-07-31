Schwerer Unfall oder unheilbare Krankheit: Wie möchte ich medizinisch behandelt oder gepflegt werden? Jeder kann für einen solchen Fall Vorsorge treffen – mit einer Patientenverfügung. Was dabei wichtig ist, erklären Experten aus Rheinland-Pfalz.
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Schwer krank sein oder sterben: Beide Themen sind für viele Menschen mit Angst und Ungewissheit verbunden. Doch ein medizinischer Notfall, der kann jeden früher oder später treffen. Und wäre es nicht besser, zu wissen, was im Ernstfall passiert? Eine Patientenverfügung macht das möglich.