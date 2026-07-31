Vorsorge treffen in RLP
Alles Wichtige rund um die Patientenverfügung
Medizinischer Notfall – was nun? Das kann mit einer Patientenverfügung geregelt werden. Was genau diese festlegt, was beim Verfa
Medizinischer Notfall – was nun? Das kann mit einer Patientenverfügung geregelt werden. Was genau diese festlegt, was beim Verfassen wichtig und was passiert, wenn ein solches Dokument nicht vorliegt. Antworten auf diese und weitere Fragen.
Andreas Gebert. picture alliance / Andreas Gebert/dpa

Schwerer Unfall oder unheilbare Krankheit: Wie möchte ich medizinisch behandelt oder gepflegt werden? Jeder kann für einen solchen Fall Vorsorge treffen – mit einer Patientenverfügung. Was dabei wichtig ist, erklären Experten aus Rheinland-Pfalz.

Lesezeit 4 Minuten
Schwer krank sein oder sterben: Beide Themen sind für viele Menschen mit Angst und Ungewissheit verbunden. Doch ein medizinischer Notfall, der kann jeden früher oder später treffen. Und wäre es nicht besser, zu wissen, was im Ernstfall passiert? Eine Patientenverfügung macht das möglich.
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