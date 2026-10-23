Am Sonntag, 25. Oktober, verwandelt sich der Nürburgring wieder in eine Erlebniswelt für Groß und Klein: Von 10 bis 17 Uhr erwartet die Besucher beim Familientag ein abwechslungsreiches Programm voller spannender Mitmachaktionen, mitreißender Shows und toller Überraschungen – und das bei freiem Eintritt. Unsere Zeitung ist mit von der Partie.
Ob im überdachten Ringboulevard, im neuen Bowlingcenter Ringbowling, im Ringcarré oder auf der Schnuppertribüne mit Blick auf die Rennstrecke – die legendäre Rennstrecke in der Eifel bietet für jede Generation das passende Abenteuer, wie es in der Ankündigung heißt.
Familientag lockt Tausende an den Nürburgring
Stürmisch ging es zu beim diesjährigen Familientag am Nürburgring. Während es draußen regnete und der Wind blies, tobten drinnen die Kinder mit Papa und Mama und ließen sich dabei keineswegs die Laune verderben.
RPR1. präsentiert die große Bühnenshow. Mit dabei: Maskottchen Legend und seine Freunde, Summi, RPR1-Bär, Katta & Ingo sowie Mini Monti und Jolinchen, Fußballartist Jannik Freestyle, Mitmach-Musiker Uwe Reetz und Kinderzauberer Roy. Verschiedene Mitmachstände, unter anderem von der Rhein-Zeitung und ihren Heimatausgaben, Spielspaß mit Kattas Spielemobil, ein Kartslalom des MSV Adenau und eine Motorrad-Trial-Show des AAC Bad Neuenahr runden das Programm ab. Außerdem kann in einem echten Formelfahrzeug Platz genommen werden, Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind mit echten Einsatzfahrzeugen zum Anfassen dabei. red
Die Parkplätze B1 sowie A6 bis A8 stehen am Veranstaltungstag kostenfrei zur Verfügung. Zusätzlich steht das Parkhaus (Einfahrt links neben dem Infocenter) gegen Gebühr zur Verfügung. Weitere Infos unter www.nuerburgring.de
Beliebteste deutsche Sehenswürdigkeit ist in RLP
Welche deutsche Sehenswürdigkeit ist die beliebteste bei jungen Menschen? Das Brandenburger Tor? Der Kölner Dom? Nicht ganz. Die Antwort lautet: der Nürburgring. Das zumindest verrät ein Blick in Tiktok und in die Auswertung eines Reiseveranstalters.