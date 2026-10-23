Der Nürburgring ist eines der gefragtesten Ausflugsziele im nördlichen Rheinland-Pfalz. An diesem Sonntag lohnt sich die Fahrt in die Eifel besonders: Beim Familientag gibt es jede Menge Programm – bei freiem Eintritt.

Am Sonntag, 25. Oktober, verwandelt sich der Nürburgring wieder in eine Erlebniswelt für Groß und Klein: Von 10 bis 17 Uhr erwartet die Besucher beim Familientag ein abwechslungsreiches Programm voller spannender Mitmachaktionen, mitreißender Shows und toller Überraschungen – und das bei freiem Eintritt. Unsere Zeitung ist mit von der Partie.

Ob im überdachten Ringboulevard, im neuen Bowlingcenter Ringbowling, im Ringcarré oder auf der Schnuppertribüne mit Blick auf die Rennstrecke – die legendäre Rennstrecke in der Eifel bietet für jede Generation das passende Abenteuer, wie es in der Ankündigung heißt.

RPR1. präsentiert die große Bühnenshow. Mit dabei: Maskottchen Legend und seine Freunde, Summi, RPR1-Bär, Katta & Ingo sowie Mini Monti und Jolinchen, Fußballartist Jannik Freestyle, Mitmach-Musiker Uwe Reetz und Kinderzauberer Roy. Verschiedene Mitmachstände, unter anderem von der Rhein-Zeitung und ihren Heimatausgaben, Spielspaß mit Kattas Spielemobil, ein Kartslalom des MSV Adenau und eine Motorrad-Trial-Show des AAC Bad Neuenahr runden das Programm ab. Außerdem kann in einem echten Formelfahrzeug Platz genommen werden, Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst sind mit echten Einsatzfahrzeugen zum Anfassen dabei. red

Die Parkplätze B1 sowie A6 bis A8 stehen am Veranstaltungstag kostenfrei zur Verfügung. Zusätzlich steht das Parkhaus (Einfahrt links neben dem Infocenter) gegen Gebühr zur Verfügung. Weitere Infos unter www.nuerburgring.de