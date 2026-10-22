Koblenzer BAAINBw im Blick Womit das Beschaffungsamt bereits Schlagzeilen schrieb Anke Mersmann 22.10.2026, 08:00 Uhr

i Der Altbautrakt des Bundesamts für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) am Koblenzer Rheinufer. Derzeit steht ein dort tätiger Berufssoldat vor Gericht, der einer Firma zu lukrativen Aufträgen zum Reinigen von Munitionskisten verholfen haben soll, in der seine Partnerin als Prokuristin beschäftigt war. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Ein am Koblenzer Beschaffungsamt tätiger Berufssoldat soll Schmiergeld in Höhe von fast 2 Millionen Euro kassiert haben. Es ist nicht das erste Mal, dass Unregelmäßigkeiten bei der Bundeswehr-Behörde für Schlagzeilen sorgen.

Am Landgericht Koblenz dreht sich ein Korruptionsprozess aktuell um Schmiergeld in Millionenhöhe, um ein luxuriöses Leben samt Porsche und mehreren Immobilien – und um 8 Millionen Euro Schaden für Bundeswehr und Steuerzahler: Angeklagt ist ein Berufssoldat, der ehemals beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) in Koblenz beschäftigt war und einer Firma zu lukrativen Großaufträgen zum Reinigen von ...







Artikel teilen

Artikel teilen