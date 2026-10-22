Ein am Koblenzer Beschaffungsamt tätiger Berufssoldat soll Schmiergeld in Höhe von fast 2 Millionen Euro kassiert haben. Es ist nicht das erste Mal, dass Unregelmäßigkeiten bei der Bundeswehr-Behörde für Schlagzeilen sorgen.
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Am Landgericht Koblenz dreht sich ein Korruptionsprozess aktuell um Schmiergeld in Millionenhöhe, um ein luxuriöses Leben samt Porsche und mehreren Immobilien – und um 8 Millionen Euro Schaden für Bundeswehr und Steuerzahler: Angeklagt ist ein Berufssoldat, der ehemals beim Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) in Koblenz beschäftigt war und einer Firma zu lukrativen Großaufträgen zum Reinigen von ...