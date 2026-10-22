Privatuni wandert nach NRW ab Der Geist von Vallendar und das Who is Who der WHU Dirk Eberz 22.10.2026, 11:00 Uhr

i Die Studentenszene rund um die WHU in Vallendar ist eher übersichtlich. Trotzdem herrscht am Campus ein Spirit, der von Ehemaligen der Privatuni immer wieder beschworen wird. Wir haben mit dem Unternehmensberater Andreas Pielen darüber gesprochen, was Vallendar so einzigartig macht. Der gebürtige Hunsrücker blickt deshalb skeptisch auf den geplanten Umzug der WHU nach Düsseldorf. Winfried Scholz

Die WHU will bald komplett nach Düsseldorf umziehen. Die Nachricht vom Aus des Campus in Vallendar macht viele Ehemalige nostalgisch. Denn die Privatuni am Burgplatz hatte einen besonderen Spirit. Viele Alumni fürchten, dass er in NRW verloren geht.

Wenn Andreas Pielen Kontakt zu einem Großkunden knüpfen will, greift der Unternehmensberater regelmäßig zum „Roten Buch“ der WHU. Der legendäre Wälzer, der Jahr für Jahr immer dicker wird, ist für die Ehemaligen der Privatuni Vallendar so etwas wie eine Bibel.







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