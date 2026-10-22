Die WHU will bald komplett nach Düsseldorf umziehen. Die Nachricht vom Aus des Campus in Vallendar macht viele Ehemalige nostalgisch. Denn die Privatuni am Burgplatz hatte einen besonderen Spirit. Viele Alumni fürchten, dass er in NRW verloren geht.
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Wenn Andreas Pielen Kontakt zu einem Großkunden knüpfen will, greift der Unternehmensberater regelmäßig zum „Roten Buch“ der WHU. Der legendäre Wälzer, der Jahr für Jahr immer dicker wird, ist für die Ehemaligen der Privatuni Vallendar so etwas wie eine Bibel.