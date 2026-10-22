So reagiert RLP auf PHP-Lücke Sicherheitsproblem gelöst: Webseiten sind wieder online Tim Kosmetschke

Anke Mersmann 22.10.2026, 14:50 Uhr

i Auch die Internetseite der Stadt Mainz war von der PHP-Sicherheitslücke betroffen. Tim Kosmetschke

Die gravierende Sicherheitslücke in der Programmiersprache PHP hat auch in Rheinland-Pfalz dafür gesorgt, dass etliche Internetseiten zeitweise vom Netz genommen wurden – auch bei der Landesregierung.

Die weltweite Sicherheitslücke in der Programmiersprache PHP hat auch in Rheinland-Pfalz dazu geführt, dass Städte und Kommunen ihre Onlinepräsenz zeitweise offline gesetzt haben, um sich vor Angriffen zu schützen. Die Liste der betroffenen Kommunen, die ihre Websites mit PHP programmieren, ist lang: Von Trier über Mainz bis Koblenz und Neuwied war so gut wie jede größere Stadt in Rheinland-Pfalz betroffen, unter anderem meldete auch der Kreis ...







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