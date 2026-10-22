Beim Nikon Small World
Bendorfer auf Platz zwei der weltbesten Mikrofotografen
Selbst wer mit Zebraspringspinnen vertraut ist, dürfte das Tier auf der Mikroaufnahme von John-Oliver Dum wohl nicht auf den ers
Selbst wer mit Zebraspringspinnen vertraut ist, dürfte das Tier auf der Mikroaufnahme von John-Oliver Dum wohl nicht auf den ersten Blick erkannt haben.
John-Oliver Dum. Nikon Small World

Mit seinen vielfach vergrößerten Mikroaufnahmen macht John-Oliver Dum die ganze Schönheit der Natur sichtbar – und verfolgt zugleich ein wichtiges Anliegen. Nun wurde er für seine Arbeit (erneut) ausgezeichnet.

Lesezeit 1 Minute
Mit seinem dritten Platz beim Nikon Small World 2025 hatte sich John-Oliver Dum bereits in die Topriege der internationalen Mikrofotografen vorgearbeitet; in der aktuellen Ausgabe des renommierten Wettbewerbs hat sich der Bendorfer nun sogar noch einmal verbessert – und Rang zwei belegt.
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