Mit seinen vielfach vergrößerten Mikroaufnahmen macht John-Oliver Dum die ganze Schönheit der Natur sichtbar – und verfolgt zugleich ein wichtiges Anliegen. Nun wurde er für seine Arbeit (erneut) ausgezeichnet.
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Mit seinem dritten Platz beim Nikon Small World 2025 hatte sich John-Oliver Dum bereits in die Topriege der internationalen Mikrofotografen vorgearbeitet; in der aktuellen Ausgabe des renommierten Wettbewerbs hat sich der Bendorfer nun sogar noch einmal verbessert – und Rang zwei belegt.