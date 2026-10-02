Nürburgring zieht Gen Z an Beliebteste deutsche Sehenswürdigkeit ist in RLP Hannah Klein Özdemir 02.10.2026, 06:00 Uhr

i Der Nürburgring ist die beliebteste deutsche Sehenswürdigkeit von Gen Z. Dass die Eifel-Rennstrecke bei jungen Menschen sehr präsent ist, hat ein Reiseveranstalter nun herausgefunden. Die Grundlage für diese Analyse: Tiktok (Symbolfoto). Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa

Welche deutsche Sehenswürdigkeit ist die beliebteste bei jungen Menschen? Das Brandenburger Tor? Der Kölner Dom? Nicht ganz. Die Antwort lautet: der Nürburgring. Das zumindest verrät ein Blick in Tiktok und in die Auswertung eines Reiseveranstalters.

Big Ben, Eiffelturm und Kolosseum: Diese Attraktionen zählen sicher für viele zu den Sightseeing-Klassikern schlechthin. Mit Blick auf Deutschland wären es vielleicht das Brandenburger Tor oder der Kölner Dom. Aber wer würde an den Nürburgring denken, wenn es um die beliebtesten Touri-Attraktionen geht?







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