„How to Family“ in Frankfurt Was Familien ausmacht – und wie sie sich verändern Christian Huther 22.10.2026, 10:27 Uhr

i Gleich zu Beginn der Ausstellung zeigt ein „Familien-Kaleidoskop“, wie facettenreich Familien sein können. Einige der hier gezeigten Motive stammen aus einem öffentlichen Aufruf, andere aus Datenbanken und Sammlungen. Salome Roessler

Wie bleiben Familien über Generationen hinweg verbunden und wie prägen sie sich gegenseitig? Das Kommunikationsmuseum liefert Antworten und macht den Wandel der Lebensform zwischen historischen Objekten und modernen Technologien erlebbar.

Das ist das Schöne an der Ausstellung: Jeder hat eine Vorstellung vom Thema und kann mitreden. Dabei hat sich das Bild von der Familie seit den 2000er-Jahren stark gewandelt. Neben dem „Klassiker“ mit leiblichen Eltern und Kindern gibt es Patchwork- und Regenbogenfamilien sowie zahllose andere Lebensformen mit oder ohne Kinder.







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