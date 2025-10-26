Junge Rennsportfans im Fokus Familientag lockt Tausende an den Nürburgring Jürgen C. Braun 26.10.2025, 17:00 Uhr

i Marie quietschvergnügt im Cockpit Jürgen C. Braun

Stürmisch ging es zu beim diesjährigen Familientag am Nürburgring. Während es draußen regnete und der Wind blies, tobten drinnen die Kinder mit Papa und Mama und ließen sich dabei keineswegs die Laune verderben.

So stellt man sich einen gelungenen Abschluss der Herbstferien bei allen vor: Vater, Mutter, Oma, Opa und natürlich jede Menge Kinder stürmten am Sonntag bei der dritten Auflage des Familientags ausnahmsweise einmal nicht die legendäre Rennstrecke, sondern die angrenzenden Hallen und Tribünen.







