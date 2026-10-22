RLP-CDU wählt neuen Vorstand
Schnieder will seinen wichtigsten Strategen behalten
Ein eingespieltes Team: Ministerpräsident Gordon Schnieder (links) hält große Stücke auf seinen Generalsekretär Johannes Steinig
Ein eingespieltes Team: Ministerpräsident Gordon Schnieder (links) hält große Stücke auf seinen Generalsekretär Johannes Steiniger. Nun sieht es so aus, als würden die beiden CDU-Politiker weiter zusammenarbeiten (Archivbild).
Uwe Anspach/dpa. dpa

Nach dem Wahlsieg kommt die rheinland-pfälzische CDU erstmals zum Parteitag zusammen – und muss ihren Vorstand neu wählen. Eine Spitzenpersonalie schien zu wackeln. Jetzt gibt es eine Entscheidung.

Lesezeit 2 Minuten
Vor zwei Jahren hat sich die rheinland-pfälzische CDU komplett auf einen Mann ausgerichtet. Damals machte die Partei Gordon Schnieder zum Parteichef und Spitzenkandidaten für die Landtagswahl. Ausgerechnet in Frankenthal, der Heimat des geschassten Fraktions- und Parteichefs Christian Baldauf.
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