RLP-CDU wählt neuen Vorstand Schnieder will seinen wichtigsten Strategen behalten Sebastian Stein 22.10.2026, 19:00 Uhr

i Ein eingespieltes Team: Ministerpräsident Gordon Schnieder (links) hält große Stücke auf seinen Generalsekretär Johannes Steiniger. Nun sieht es so aus, als würden die beiden CDU-Politiker weiter zusammenarbeiten (Archivbild). Uwe Anspach/dpa. dpa

Nach dem Wahlsieg kommt die rheinland-pfälzische CDU erstmals zum Parteitag zusammen – und muss ihren Vorstand neu wählen. Eine Spitzenpersonalie schien zu wackeln. Jetzt gibt es eine Entscheidung.

Vor zwei Jahren hat sich die rheinland-pfälzische CDU komplett auf einen Mann ausgerichtet. Damals machte die Partei Gordon Schnieder zum Parteichef und Spitzenkandidaten für die Landtagswahl. Ausgerechnet in Frankenthal, der Heimat des geschassten Fraktions- und Parteichefs Christian Baldauf.







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