Nach dem Wahlsieg kommt die rheinland-pfälzische CDU erstmals zum Parteitag zusammen – und muss ihren Vorstand neu wählen. Eine Spitzenpersonalie schien zu wackeln. Jetzt gibt es eine Entscheidung.
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Vor zwei Jahren hat sich die rheinland-pfälzische CDU komplett auf einen Mann ausgerichtet. Damals machte die Partei Gordon Schnieder zum Parteichef und Spitzenkandidaten für die Landtagswahl. Ausgerechnet in Frankenthal, der Heimat des geschassten Fraktions- und Parteichefs Christian Baldauf.