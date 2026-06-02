Wann reise ich am besten an und wo finde ich einen guten Zeltplatz? An wen wende ich mich, wenn ich auf dem Festival Hilfe brauche? Und wo finde ich bei Rock am Ring auch mit Lebensmittelunverträglichkeiten etwas Leckeres zu essen?

Antworten hierauf geben die Volontärinnen und Volontäre der Rhein-Zeitung, Kim Fauss, Tim Hammer, Jona Heck, Johannes Kirsch, Hannah Klein und Nina Legler im neuen Podcast „RZ Spezial: Der Rock am Ring Survival Guide“. In insgesamt drei Episoden, die auf rhein-zeitung.de und allen gängigen Podcastplattformen zu hören sind, beantworten sie auf unterhaltsame Weise allerlei Fragen rund um das Überleben auf dem Festivalgelände von Rock am Ring.

i Den Podcast "RZ Spezial" gibt es überall da, wo es Podcasts gibt! 247Grad. Rhein-Zeitung

In Folge eins des dreiteiligen „Survival Guides“ geben Hannah Klein und Kim Fauss Tipps, wie man sechs Tage Festival-Camping auf gut gefüllten Zeltplätzen überlebt oder wie man sich am besten für das wechselhafte Eifel-Wetter wappnet. Außerdem klären die beiden, was es mit manch skurriler Zeltplatz-Tradition auf sich hat. Dafür sprechen sie nicht nur mit dem „Bierpapst“ über die „Biermesse“, sondern werfen auch einen Blick hinter die Kulissen des sogenannten „Bootycamps“.

Das Thema Festival-Sicherheit steht im Fokus von Folge zwei, in der Nina Legler und Johannes Kirsch viele hilfreiche Tipps für Anlaufstellen geben, die man als Festivalbesucher ansteuern kann, wenn man Unterstützung benötigt. Die beiden widmen sich in ihrer Episode den „stillen Helden“ des Festivals von Polizei, Rotem Kreuz, Awareness Team und anderen Helferinnen und Helfern. Über ihre Erfahrungen als Einsatzkraft bei Rock am Ring sprechen sie unter anderem mit Judith Grobelny vom Deutschen Roten Kreuz.

In Folge drei schließlich gehen Tim Hammer und Jona Heck der vielleicht wichtigsten Frage des Festivals nach: Wo bekomme ich abseits von Bier und Ravioli aus der Dose bei Rock am Ring etwas Leckeres zu Essen? Und was tue ich bei Lebensmittelunverträglichkeiten, oder wenn ich mich vegan oder vegetarisch ernähren möchte? Hierzu haben die beiden mit „Pizza Mario“-Geschäftsführer Marco Pacella über Pizza, Pasta und Pinsa gesprochen.

Alle Folgen des „Rock am Ring Survival Guides“ im Rahmen von „RZ Spezial“ gibt es ab sofort überall da, wo es Podcasts zu hören gibt!