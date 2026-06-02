10 Milliarden Euro, 33.000 Kilometer Glasfaser, ein Ziel: Deutschlands digitale Resilienz stärken. Die Niedax Group arbeitet an einem hochleistungsfähigen digitalen Netz, das selbst Krisen trotzen soll – so steht es um den Ausbau.
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Die Niedax Group aus Linz am Rhein treibt mit ihrer Tochtergesellschaft Netz 33 ein Infrastrukturprojekt voran, mit dem die digitale Resilienz in Deutschland gestärkt werden soll. Ende April erfolgte in Oehna (Brandenburg) der Spatenstich für eine 130 Kilometer lange Teststrecke.