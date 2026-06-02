Wirtschaft in RLP
So steht es ums Glasfaser-Großprojekt der Niedax Group
Bruno Reufels, CEO der Niedax Group und der Tochtergesellschaft Netz 33, spricht mit unserer Zeitung über den Stand des großen I
Bruno Reufels, CEO der Niedax Group und der Tochtergesellschaft Netz 33, spricht mit unserer Zeitung über den Stand des großen Infrastrukturprojektes, bei dem ein krisensicheres Glasfasernetz entlang der deutschen Bahntrasse bebaut werden soll.
Niedax/Dieter Klaas

10 Milliarden Euro, 33.000 Kilometer Glasfaser, ein Ziel: Deutschlands digitale Resilienz stärken. Die Niedax Group arbeitet an einem hochleistungsfähigen digitalen Netz, das selbst Krisen trotzen soll – so steht es um den Ausbau. 

Lesezeit 5 Minuten
Die Niedax Group aus Linz am Rhein treibt mit ihrer Tochtergesellschaft Netz 33 ein Infrastrukturprojekt voran, mit dem die digitale Resilienz in Deutschland gestärkt werden soll. Ende April erfolgte in Oehna (Brandenburg) der Spatenstich für eine 130 Kilometer lange Teststrecke.

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