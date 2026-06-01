Was passiert, wenn nur noch zählt, wer nützlich ist? Die Mayener „Bremer Stadtmusikanten“ finden darauf eine ebenso unterhaltsame wie ermutigende Antwort und eröffnen die Burgfestspiele in ihrer neuen Ausweichspielstätte überzeugend.
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Mario Adorf fehlt: Der im April im Alter von 95 Jahren verstorbene Schauspielstar war den Burgfestspielen in Mayen, wo er einst aufwuchs, innig verbunden – und bis ins vergangene Jahr mit einer Sprachbotschaft vor jeder einzelnen Aufführung präsent. Doch auch in diesem Sommer erweisen ihm die Burgfestspiele ihre Reverenz: Bei der Begrüßung vom Band erinnert die Stimme des Schauspielers und Regisseurs Thomas Maria Peters daran, dass man – wenn ...