Burgfestspiele Mayen Gemeinsam gegen das Ausgemustertwerden Claus Ambrosius 01.06.2026, 21:00 Uhr

i Gemeinsam kann man besser für Gerechtigkeit kämpfen als allein: "Die Bremer Stadtmusikanten" in Mayen mit (von links) Marlon Hangmann, Rosaly Oberste-Beulmann, Martin Clausen und Christian Miedreich. Rico Rossival

Was passiert, wenn nur noch zählt, wer nützlich ist? Die Mayener „Bremer Stadtmusikanten“ finden darauf eine ebenso unterhaltsame wie ermutigende Antwort und eröffnen die Burgfestspiele in ihrer neuen Ausweichspielstätte überzeugend.

Mario Adorf fehlt: Der im April im Alter von 95 Jahren verstorbene Schauspielstar war den Burgfestspielen in Mayen, wo er einst aufwuchs, innig verbunden – und bis ins vergangene Jahr mit einer Sprachbotschaft vor jeder einzelnen Aufführung präsent. Doch auch in diesem Sommer erweisen ihm die Burgfestspiele ihre Reverenz: Bei der Begrüßung vom Band erinnert die Stimme des Schauspielers und Regisseurs Thomas Maria Peters daran, dass man – wenn ...







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