Apollo-Falter: Eilantrag gegen Spritzungen abgelehnt
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ist erneut mit einem Eilantrag gegen Hubschrauber-Spritzungen an der Mosel gescheitert. Aus Sicht der DUH sind die Spritzungen für den Rückgang des Mosel-Apollofalters verantwortlich. So argumentiert das Gericht.
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Der Eilantrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen Hubschrauberspritzungen im Steillagenweinbau an der Mosel ist abgelehnt worden. Das teilt das Verwaltungsgericht Koblenz mit. „In Mosel-Steillagen dürfen auch im Jahr 2026 vorerst weiterhin Fungizide mittels Hubschrauber gespritzt werden“, heißt in einer Pressemitteilung des Gerichts.