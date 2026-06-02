Steillagenweinbau an der Mosel
Apollo-Falter: Eilantrag gegen Spritzungen abgelehnt
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sieht den Mosel-Apollofalter durch Hubschraber-Spritzungen im Steillagenweinbau an der Mosel gefä
Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sieht den Mosel-Apollofalter durch Hubschraber-Spritzungen im Steillagenweinbau an der Mosel gefährdet. Einen Eilantrag der DUH gegen solche Spritzungen hat das Verwaltungsgericht Koblenz nun jedoch abgelehnt.
Thomas Frey/dpa

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ist erneut mit einem Eilantrag gegen Hubschrauber-Spritzungen an der Mosel gescheitert. Aus Sicht der DUH sind die Spritzungen für den Rückgang des Mosel-Apollofalters verantwortlich. So argumentiert das Gericht. 

Lesezeit 2 Minuten
Der Eilantrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen Hubschrauberspritzungen im Steillagenweinbau an der Mosel ist abgelehnt worden. Das teilt das Verwaltungsgericht Koblenz mit. „In Mosel-Steillagen dürfen auch im Jahr 2026 vorerst weiterhin Fungizide mittels Hubschrauber gespritzt werden“, heißt in einer Pressemitteilung des Gerichts.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzWeinbau

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten