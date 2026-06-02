Steillagenweinbau an der Mosel Apollo-Falter: Eilantrag gegen Spritzungen abgelehnt 02.06.2026, 17:33 Uhr

i Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sieht den Mosel-Apollofalter durch Hubschraber-Spritzungen im Steillagenweinbau an der Mosel gefährdet. Einen Eilantrag der DUH gegen solche Spritzungen hat das Verwaltungsgericht Koblenz nun jedoch abgelehnt. Thomas Frey/dpa

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ist erneut mit einem Eilantrag gegen Hubschrauber-Spritzungen an der Mosel gescheitert. Aus Sicht der DUH sind die Spritzungen für den Rückgang des Mosel-Apollofalters verantwortlich. So argumentiert das Gericht.

Der Eilantrag der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegen Hubschrauberspritzungen im Steillagenweinbau an der Mosel ist abgelehnt worden. Das teilt das Verwaltungsgericht Koblenz mit. „In Mosel-Steillagen dürfen auch im Jahr 2026 vorerst weiterhin Fungizide mittels Hubschrauber gespritzt werden“, heißt in einer Pressemitteilung des Gerichts.







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