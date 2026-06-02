Laute Musik, warmes Wetter und Feiern bis zum Morgengrauen. Für ein angenehmes Festivalerlebnis sind Essen und Trinken essenziell. Daher haben wir in unserer Podcastfolge auf das kulinarische Angebot von Rock am Ring geblickt.

i Christian Mack. Rhein-Zeitung

Rock am Ring 2026 steht vor der Tür – wie jedes Jahr werden zahlreiche Zuschauer und Fans vom 5. bis 7. Juni auf dem Nürburgring erwartet. ﻿Bei so vielen Menschen ist natürlich eine Sache essenziell: Essen und Trinken. Mit der Kulinarik vor Ort haben wir uns in unserer Podcast-Reihe „RZ Spezial: Der Rock am Ring Survival Guide“ beschäftigt und dabei auf mehrere Aspekte geblickt. Wie kann man sich kostengünstig ernähren? Wie behält man den Überblick bei der riesigen Fläche und Auswahl? Wie ist das Angebot für Menschen mit Krankheiten und Unverträglichkeiten?

i Beatsteaks, Rock am Ring Kevin Rühle. Kevin Ruehle

In unserer Folge rund um diese Thematik erklären euch unsere Hosts Tim Hammer und Jona Heck alles, was ihr wissen und beachten müsst, und geben vielleicht noch ein, zwei kleine Tipps für Menschen, die noch nicht so „ringerfahren“ sind. In der offiziellen Rock am Ring-App findet ihr eine Karte mit allen Möglichkeiten, die ihr habt, wenn ihr etwas Essen oder Trinken wollt. Diese ist nicht nur alphabetisch kategorisiert, ihr seht auf der Karte auch direkt, wo ihr den Imbisswagen findet. Von asiatisch über Frühstück bis hin zur Pizza ist alles vertreten.

Welche Pizza ist am beliebtesten?

Apropos Pizza: In unserem Podcast kommt unter anderem der Geschäftsführer von Pizza Mario zu Wort – ein Pizzastand, der die Festivalbesucher seit rund 30 Jahren mit Pizza versorgt. Dabei beantwortet er unter anderem, welche Pizzen am beliebtesten sind und – mit Blick auf Unverträglichkeiten – warum eine Umstellung des Sortiments gar nicht so einfach ist, wie viele es sich wünschen.

Viele Besucher vertrauen deshalb auch auf die eigene Vorbereitung – und genau da kommt ein weiterer Star von Rock am Ring ins Spiel: der „Lidl Rock Store“. Wir erklären euch, was den Store so beliebt macht und warum er immer mehr zur Anlaufstelle wird. Egal, ob du auf klassische Festivalgerichte stehst, spezielle Bedürfnisse hast oder lieber selbst kochst – in dieser Folge bekommst du alle Infos, Tipps und Tricks, damit du Rock am Ring genießen kannst.

Jetzt reinhören!