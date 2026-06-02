Untreueverdacht gegen Priester Gottvertrauen statt Kontrollen im Bistum Trier? Rolf Seydewitz 02.06.2026, 06:00 Uhr

Eine mögliche neue Untreueaffäre erschüttert das Bistum Trier. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen einen Priester. Waren die Kontrollen bislang zu lasch?

Haben die Kämmerer des Trierer Bischofs Stephan Ackermann jahrelang zu viel Gottvertrauen an den Tag gelegt, wenn es um das Finanzgebaren der Priester im Bistum ging? Nach den jüngsten Meldungen könnte dieser Eindruck zumindest aufkommen.Kürzlich war bekanntgeworden, dass das Bistum einen katholischen Geistlichen aus dem Saarland bei der Saarbrücker Staatsanwaltschaft angezeigt hat.







Artikel teilen

Artikel teilen