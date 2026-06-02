Schließung in Idar-Oberstein
Gelingt ein Biotech-Valley an der Nahe ohne Biontech? 
Biontech hat angekündigt, seine Niederlassung in Idar-Oberstein zu schließen. Ist damit auch die Idee eines Biotech-Valleys von
Biontech hat angekündigt, seine Niederlassung in Idar-Oberstein zu schließen. Ist damit auch die Idee eines Biotech-Valleys von Mainz bis nach Birkenfeld vom Tisch?
Boris Roessler. picture alliance/dpa

Eine Biotechnologie-Region, die sich von Mainz bis nach Birkenfeld erstreckt, ein Biotech-Valley – diese Vision wollte die IHK Koblenz mit Mitstreitern wahr werden lassen. Doch nun verlässt Biontech Idar-Oberstein. Kann der Plan noch gelingen? 

Lesezeit 5 Minuten
Die neue Landesregierung will Rheinland-Pfalz „als internationalen Standort in der Biotechnologie weiter stärken“, so schreiben es CDU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag. Auch die vorherige Ampel-Regierung hatte diesbezüglich ehrgeizige Pläne – beflügelt durch den Corona-Impfstoff-Erfolg des Mainzer Unternehmens Biontech.

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Rheinland-PfalzWirtschaft

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