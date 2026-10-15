Britischer Spion, König von Andorra, Stalins Sekretär und Hitlers Geheimagent - Boris von Skossyreff will all das gewesen sein. Der Frage, wie viel Wahrheit in seinen unglaublichen Geschichten steckt, geht unser Podcast „RZähl mal!“ nach.

War Boris von Skossyreff ein notorischer Hochstapler oder eine wichtige historische Persönlichkeit nah dran an den Schalthebeln der Macht? Glaubt man den Erzählungen des Mannes, der in und um Boppard seinen Lebensabend verbracht und dort 1989 seine letzte Ruhestätte gefunden hat, dann konnte Skossyreff auf eine beeindruckende Vita zurückblicken: Adelig geboren im ehemaligen Zarenreich, im Ersten Weltkrieg im britschen Diplomatendienst, Aufnahme ins niederländische Königshaus, zu Zeiten des Spanischen Bürgerkrieges selbst ernannter König von Andorra, von Hitler als Geheimagent eingeschleust auf die Weltkriegssieger-Konferenz von Jalta und später nach russischer Kriegsgefangenschaft in Diensten der Amerikaner.

All das klingt nach Lügengeschichten à la Münchhausen - oder ist doch was dran? Genau dieser Frage widmet sich nicht nur ein Dokumentationsfilm unter Beteiligung der Rhein-Zeitung﻿, der seine Premiere heute in der Stadthalle von Boppard feiert, sondern auch das neue 68 Seiten starke RZ-Spezial Magazin „ Ich, Hitlers Geheimagent - die Geschichte des ’Barons’ aus Boppard“, das ab sofort für 6,90 Euro bestellbar ist.

i Das neue Magazin der Rhein-Zeitung über das abenteuerliche Leben des Boris von Skossyreff ist ab sofort erhältlich. Sapro

Auch unser Talkpodcast nimmt sich aus diesem Anlass der Geschichte Boris von Skossyreffs an. Maximilian Eckhardt, Leiter Digitales bei der Rhein-Zeitung, spricht in der neuesten Folge von „RZähl mal!“ mit Podcast-Host Christian Mack über seinen ausführlichen Recherchen rund um die schillernde Persönlichkeit Boris Skossyreff, die in die aufwendig produzierte Doku eingeflossen und Grundlage des RZ-Spezial Magazins geworden sind. „Als ich vor rund 15 Jahren das erste mal über das Thema Skossyreff geschrieben habe, wusste ich schon, dass das ganze im Grunde filmreif ist“, sagt Eckhardt über die Relevanz des Stoffes. „Die Mythen, die sich um die Person Skossyreff ranken, sind einfach extrem spannend!“

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