Korruption im Beschaffungsamt? Stabsfeldwebel soll 1,9 Millionen Euro abkassiert haben Dirk Eberz 14.10.2026, 17:00 Uhr

i Ein 49-jähriger Berufssoldat muss sich vor dem Landgericht Koblenz verantworten, weil er Ausschreibungen des Koblenzer Beschaffungsamts zur Reinigung von Munitionskisten manipuliert haben soll. Dafür soll er laut Staatsanwaltschaft 1,9 Millionen Euro von der begünstigten Firma erhalten haben. Dirk Eberz

Hat ein Beschäftigter des Koblenzer Beschaffungsamts einer Firma lukrative Aufträge verschafft, indem er geheime Informationen weitergegeben hat? Die Staatsanwaltschaft wirft dem 49-jährigen Berufssoldat vor, dafür viel Geld erhalten zu haben.

Der Dienstposten von Frank S. (Name von der Redaktion geändert) gehört sicher nicht zu den spektakulärsten im Koblenzer Beschaffungsamt. Keine Panzer, keine Fregatten. Der 49-Jährige ist vornehmlich für die Reinigung von Munitionskisten verantwortlich.







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