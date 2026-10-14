Hat ein Beschäftigter des Koblenzer Beschaffungsamts einer Firma lukrative Aufträge verschafft, indem er geheime Informationen weitergegeben hat? Die Staatsanwaltschaft wirft dem 49-jährigen Berufssoldat vor, dafür viel Geld erhalten zu haben.
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Der Dienstposten von Frank S. (Name von der Redaktion geändert) gehört sicher nicht zu den spektakulärsten im Koblenzer Beschaffungsamt. Keine Panzer, keine Fregatten. Der 49-Jährige ist vornehmlich für die Reinigung von Munitionskisten verantwortlich.