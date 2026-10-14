Es ist eine bundesweite Rarität, als Denkmal eingestuft – und doch weiter dem Verfall preisgegeben. Seit Jahren setzt sich Götz Riedel für den Erhalt des Koblenzer Wandbilds ein. Woran er bislang scheiterte und was (vielleicht) noch Hoffnung macht.
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Eigentlich schienen Götz Riedels Bemühungen bereits auf einem guten Weg, die Früchte jahrelanger Hartnäckigkeit zum Greifen nah. Natürlich brauchte es seine Zeit, bis die hierfür zuständige Landesdenkmalpflege die XXL-Waschmittelwerbung in der Bahnhofstraße 21 auf seinen Hinweis hin erstmals eingehender geprüft hatte, doch das nachfolgende Ergebnis klang überaus vielversprechend.