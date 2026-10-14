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„Lux-Seifenlocken“: Ist das Denkmal noch zu retten?
Ginge es nach Götz Riedel, würde die rund 100 Jahre alte Wandreklame in der Koblenzer Bahnhofstraße längst wieder in ihrem urspr
Ginge es nach Götz Riedel, würde die rund 100 Jahre alte Wandreklame in der Koblenzer Bahnhofstraße längst wieder in ihrem ursprünglichen Glanz erstrahlen. Sein langjähriges Engagement für die Restaurierung des Kulturdenkmals blieb bislang allerdings ergebnislos.
Stefan Schalles

Es ist eine bundesweite Rarität, als Denkmal eingestuft – und doch weiter dem Verfall preisgegeben. Seit Jahren setzt sich Götz Riedel für den Erhalt des Koblenzer Wandbilds ein. Woran er bislang scheiterte und was (vielleicht) noch Hoffnung macht.

Lesezeit 5 Minuten
Eigentlich schienen Götz Riedels Bemühungen bereits auf einem guten Weg, die Früchte jahrelanger Hartnäckigkeit zum Greifen nah. Natürlich brauchte es seine Zeit, bis die hierfür zuständige Landesdenkmalpflege die XXL-Waschmittelwerbung in der Bahnhofstraße 21 auf seinen Hinweis hin erstmals eingehender geprüft hatte, doch das nachfolgende Ergebnis klang überaus vielversprechend.
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