Eifeler Jets in Italien dabei Tornados aus Büchel an Nuklear-Übung der Nato beteiligt Rolf Seydewitz 14.10.2026, 11:59 Uhr

i Ein Tornado der Luftwaffe auf dem Eifeler Fliegerhorst Büchel. Im Ernstfall würden die Jets Atomwaffen zu den Abwurfgebieten fliegen (Archivbild). Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa

Die Nato übt in Italien die Abläufe eines möglichen Atomwaffeneinsatzes – ohne scharfe Waffen, aber mit Beteiligung deutscher Kampfjets. Warum sind Tornados aus Büchel mit am Start?

Es ist ein offenes Geheimnis: Auf dem Luftwaffenstützpunkt Büchel in der Eifel (Kreis Cochem-Zell) lagern die letzten 20 US-Atombomben auf deutschem Boden. Bewacht werden die Waffen von US-Soldaten der Airbase Spangdahlem. Sollte es zu einem Einsatz kommen, würden die in Büchel stationierten Bundeswehr-Tornados die Bomben zu ihren Zielorten fliegen.







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