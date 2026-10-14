Die Nato übt in Italien die Abläufe eines möglichen Atomwaffeneinsatzes – ohne scharfe Waffen, aber mit Beteiligung deutscher Kampfjets. Warum sind Tornados aus Büchel mit am Start?
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Es ist ein offenes Geheimnis: Auf dem Luftwaffenstützpunkt Büchel in der Eifel (Kreis Cochem-Zell) lagern die letzten 20 US-Atombomben auf deutschem Boden. Bewacht werden die Waffen von US-Soldaten der Airbase Spangdahlem. Sollte es zu einem Einsatz kommen, würden die in Büchel stationierten Bundeswehr-Tornados die Bomben zu ihren Zielorten fliegen.