Eifeler Jets in Italien dabei
Tornados aus Büchel an Nuklear-Übung der Nato beteiligt
Ein Tornado der Luftwaffe auf dem Eifeler Fliegerhorst Büchel. Im Ernstfall würden die Jets Atomwaffen zu den Abwurfgebieten fli
Ein Tornado der Luftwaffe auf dem Eifeler Fliegerhorst Büchel. Im Ernstfall würden die Jets Atomwaffen zu den Abwurfgebieten fliegen (Archivbild).
Thomas Frey/dpa. picture alliance/dpa

Die Nato übt in Italien die Abläufe eines möglichen Atomwaffeneinsatzes – ohne scharfe Waffen, aber mit Beteiligung deutscher Kampfjets. Warum sind Tornados aus Büchel mit am Start?

Lesezeit 2 Minuten
Es ist ein offenes Geheimnis: Auf dem Luftwaffenstützpunkt Büchel in der Eifel (Kreis Cochem-Zell) lagern die letzten 20 US-Atombomben auf deutschem Boden. Bewacht werden die Waffen von US-Soldaten der Airbase Spangdahlem. Sollte es zu einem Einsatz kommen, würden die in Büchel stationierten Bundeswehr-Tornados die Bomben zu ihren Zielorten fliegen.
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