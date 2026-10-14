Hoffnung für Oktoberfest Können die Mainzer doch noch ihre Wiesn genießen? Tim Kosmetschke 14.10.2026, 15:31 Uhr

i „Oans, zwoa, g’suffa!“ – auch in Mainz? Ein neues Zelt könnte die Lösung für den Konflikt rund um das Oktoberfest in Hechtsheim sein. Matthias Balk/dpa

Lederhosen und Dirndl sollten noch nicht endgültig weggeräumt werden: Wer eigentlich gern beim Mainzer Oktoberfest zünftig feiern möchte, könnte doch noch in den Genuss kommen. Nach der kurzzeitigen Absage lässt ein neues Zelt die Fans hoffen.

Kommen die Mainzer doch noch in den Genuss von Hendl, bajuwarischer Stimmungsmusik und Bier in Literkrügen? Nachdem das Oktoberfest auf dem Messegelände Hechtsheim wegen fehlender Genehmigungen für die angestammte Veranstaltungsstätte kurz vor dem geplanten Auftakt in der vergangenen Woche abgesagt wurde, zeichnet sich doch noch eine Lösung ab.







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