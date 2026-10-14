Das Jugendtheater inszeniert den beliebten Stoff nah am Original, integriert darin aber auch eigene Akzente – und ein Alleinstellungsmerkmal. In der Kufa feiert „Robin Hood“ nun Premiere. Was man vorab wissen muss, verrät Co-Regisseur Boris Weber.
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Es war nie wirklich aus der Mode, hat zuletzt allerdings wieder wahrnehmbar an Popularität gewonnen: In Zeiten, in denen das Recht des Stärkeren eine erschreckende Renaissance erfährt, Autokraten weltweit – und bar jeder Rücksichtnahme – ihre persönlichen Interessen verfolgen, wächst die Sehnsucht nach potenziellen Gegenspielern, die den Anliegen der Unterdrückten eine Stimme verleihen.