Premiere im Jugendtheater Der Koblenzer Robin Hood hört auch mal Hip-Hop Stefan Schalles 14.10.2026, 11:35 Uhr

i In 20 Vorstellungen bringt das Koblenzer Jugendtheater von diesem Freitag an die Legende um Robin Hood (David Keßler, hinten rechts) auf die Bühne. Zu sehen sind darin auch Henri Dämgen in der Rolle als Klinke, Milla Mascarenhas (vorn links) als Lady Marian und Ella Weber als Amme. Boris Weber

Das Jugendtheater inszeniert den beliebten Stoff nah am Original, integriert darin aber auch eigene Akzente – und ein Alleinstellungsmerkmal. In der Kufa feiert „Robin Hood“ nun Premiere. Was man vorab wissen muss, verrät Co-Regisseur Boris Weber.

Es war nie wirklich aus der Mode, hat zuletzt allerdings wieder wahrnehmbar an Popularität gewonnen: In Zeiten, in denen das Recht des Stärkeren eine erschreckende Renaissance erfährt, Autokraten weltweit – und bar jeder Rücksichtnahme – ihre persönlichen Interessen verfolgen, wächst die Sehnsucht nach potenziellen Gegenspielern, die den Anliegen der Unterdrückten eine Stimme verleihen.







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