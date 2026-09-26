Boris von Skossyreff will Hitlers Geheimagent, Fürst von Andorra, Oxford-Doktorand, professioneller Betrüger und vieles mehr gewesen sein. Ein Dokumentarfilm beleuchtet sein abenteuerliches Leben. Wir verlosen Tickets für die Filmpremiere in Boppard.

Die Deutschland-Premiere des internationalen Dokumentarfilms „Boris Skossyreff: Der Betrüger, der König wurde“ wird am Donnerstag, 15. Oktober, in Boppard gefeiert. Die Rhein-Zeitung verlost unter allen Leserinnen und Lesern insgesamt 10-mal 2 Eintrittskarten für den exklusiven Abend im Bopparder Kino. Interessierte können sich ab sofort für die Tickets bewerben.

Im Mittelpunkt des Films steht Boris von Skossyreff, der auch in Boppard sowie in Mörsdorf und Mermuth im Hunsrück lebte. Was soll er nicht alles gewesen sein? Hitlers Geheimagent, Fürst von Andorra, Oxford-Doktorand, Major der Wehrmacht, professioneller Betrüger und vieles mehr...

Der Baron, wie er sich am liebsten nennen ließ, starb 1989 in Boppard. Heute ist sein abenteuerliches Leben für manche Menschen interessanter denn je: Die Dreharbeiten des Filmprojekts von Regisseur Jorge Cebrián aus Andorra waren im Jahr 2022 gestartet. Gedreht wurde in Andorra, Spanien, Portugal, Frankreich, den Niederlanden und in Deutschland. Mit Dreharbeiten und Interviews in Boppard, Mörsdorf und darüber hinaus hat die Rhein-Zeitung das Projekt unterstützt.

Zeitzeugen erinnern sich an Boris von Skossyreff. Entstanden ist ein 90-minütiger Film, der sich kritisch mit dieser Figur auseinandersetzt.

i Die Deutschland-Premiere des Films wird in Boppard gefeiert. Jorge Cebrián

Zur Veranstaltung lädt die Rhein-Zeitung mit freundlicher Unterstützung der Stadt Boppard und des Vereins Cinema Boppard ein. Eine Delegation aus Andorra hat ihr Kommen angekündigt. Darunter Jaume Serra, Botschafter des Fürstentums Andorra in Deutschland, Cristina Palmitjavila, Honorarkonsulin Deutschlands in Andorra, sowie Regisseur Jorge Cebrián. Auch Volker Boch, der Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises, Helmut Zindorf, der Erste Beigeordnete der Stadt Boppard, sowie Lars Hennemann, der Chefredakteur der Rhein-Zeitung, freuen sich auf die Filmpremiere.

Ab sofort können Sie, liebe Leserinnen und Leser, bis zum 6. Oktober an der Verlosung der Kinotickets teilnehmen. Hier geht es zur Anmeldung: www.rhein-zeitung.de/boris