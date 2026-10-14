Reaktionen aus RLP „Schweitzer darf seine Dialogfähigkeit nicht verlieren“ 14.10.2026, 14:15 Uhr

i Gute Wünsche begleiten den neuen Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzeresignierter aus seiner Heimat nach Berlin – aber auch Erwartungen. Michael Kappeler. picture alliance/dpa

Alexander Schweitzer hat sein Amt als Bundesministers für Arbeit und Soziales in Berlin angetreten. Aus seiner Heimat werden neben Gratulationen Wünsche und Erwartungen aus Wirtschaft und Landwirtschaft laut – es geht um Mindestlohn und Rentenreform.

Viel Zeit zur Einarbeitung ins neue Amt als Bundesminister für Arbeit und Soziales wird sich Alexander Schweitzer (SPD) nicht leisten können. Der Kurs ist klar auf Reformen gesetzt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte bereits am Dienstag, kaum dass der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz vereidigt war, betont, dass Schweitzer vom ersten Tag schnell und zügig zu arbeiten möge.







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