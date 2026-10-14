Reaktionen aus RLP 
„Schweitzer darf seine Dialogfähigkeit nicht verlieren“
Gute Wünsche begleiten den neuen Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzeresignierter aus seiner Heimat nach Berlin – aber auch
Gute Wünsche begleiten den neuen Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzeresignierter aus seiner Heimat nach Berlin – aber auch Erwartungen.
Michael Kappeler. picture alliance/dpa

Alexander Schweitzer hat sein Amt als Bundesministers für Arbeit und Soziales in Berlin angetreten. Aus seiner Heimat werden neben Gratulationen Wünsche und Erwartungen aus Wirtschaft und Landwirtschaft laut – es geht um Mindestlohn und Rentenreform.

Lesezeit 2 Minuten
Viel Zeit zur Einarbeitung ins neue Amt als Bundesminister für Arbeit und Soziales wird sich Alexander Schweitzer (SPD) nicht leisten können. Der Kurs ist klar auf Reformen gesetzt. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte bereits am Dienstag, kaum dass der frühere Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz vereidigt war, betont, dass Schweitzer vom ersten Tag schnell und zügig zu arbeiten möge.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten