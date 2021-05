Ausflugstipps für das lange Pfingst-Wochenende: Was geht wo in Rheinland-Pfalz?

Pfingsten steht vor der Tür, die Corona-Inzidenzzahlen sinken. Gute Voraussetzungen also, um ein wenig Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Doch welche Ausflugsziele sind in Rheinland-Pfalz geöffnet? Wir geben einen Überblick.

1 In der Neuwieder Stadtgalerie kann man ab diesem Donnerstag, 20. Mai, wieder die aktuelle Lego-Ausstellung „Stein auf Stein – Bauwelt aus Legosteinen aus der Sammlung Lange“ besuchen. Da die Personenzahl begrenzt ist, ist allerdings eine Terminbuchung nötig. Anmeldungen sind möglich montags bis donnerstags zwischen 9 und 15 Uhr unter Tel. 02631/802.494 oder per E-Mail an die Adresse stadtgalerie@neuwied.de. Angeben muss man seinen Namen, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Kurzfristig freie Termine am Wochenende können direkt in der Galerie erfragt werden unter Tel. 02631/206 87. Mehr

2 Ab sofort ist das Roentgen-Museum Neuwied wieder geöffnet. Zum Museumsbesuch ist allerdings das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, Abstandhalten und eine Voranmeldung unter der Telefon-Nr.: 02631/803 379 oder Email: roentgenmuseum@kreis-neuwied.de erforderlich. Die Besucher können die Sonderausstellung „August Friedrich Siegert – Die kleine Welt in der großen“ besichtigen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 11 bis 17 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage 14 bis 17 Uhr, Montag ist Ruhetag, der Eintritt ist frei.

3

Auch das Museum Roemervilla in Ahrweiler ist wieder geöffnet: jeweils Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Besucher müssen sich telefonisch anmelden (02641/5311) und vor Ort registrieren lassen. Dies ist auch digital per Luca-App möglich. Es besteht die Pflicht zum Tragen einer Maske, und die Zahl der Besucher ist begrenzt. Darüber hinaus gibt's nach Anmeldung auch wieder öffentliche Führungen. Mehr Infos gibt's hier. Im benachbarten Bad Neuenahr kann außerdem der Waldkletterpark vom 13. Mai am wieder besucht werden. Die Einlassbedingungen sind hier einzusehen.

4



Bronze-Skulpturen erwarten die Besucher in der Ausstellung Stella Hamberg im Arp-Museum in Rolandseck (Kreis Ahrweiler). Sie zeigt 23 Arbeiten aus den Jahren 2007 bis 2021. Zudem kann im Rahmen des Themenjahres “Fantastisch plastisch„ in der Kunstkammer Rau in der Ausstellung “In Form! Skulptur bis 1900„ die Entwicklungsgeschichte der Skulptur seit dem Mittelalter nachverfolgt werden. Auf der Hauptetage im Neubau zeigt die Schau “Antonius Höckelmann. Alles in allem„ noch bis 24. Mai einen Überblick über den Kölner Künstler und im Bahnhof laden die Balmoral-Stipendiaten zur Auseinandersetzung mit Luxus und Glamour ein. Besucher müssen ihre Karten vorab via Telefon oder über den Onlineshop des Museums buchen. Es dürfen maximal 100 Personen gleichzeitig ins Museum und maximal 200 Personen pro Tag. Um dies zu gewährleisten gibt es zwei Time-Slots, einen von 11 bis 15 Uhr und einen von 15 bis 18 Uhr. Für den Museumsbesuch wird kein Schnelltest benötigt, aber für den Besuch des Bistro Interieur No. 253. Daher wird empfohlen, das Testzentrum im Bahnhof zu nutzen. Mehr Infos zum Testzentrum gibt's hier.

5 Auch der Wildpark in Rolandseck im Kreis Ahrweiler ist wieder offen. Dort gibt es auf 350.000 Quadratmetern Rotwild, Damwild, Mufflons, Wildschweine sowie einige Haustierrassen zu sehen. Besucher müssen vor ihrem Besuch im Reservierungssystem Tickets buchen. Auf dem Gelände besteht Maskenpflicht. Mehr

6 Der Garten der Schmetterlinge und das Neue Museum Schloss Sayn in Bendorf sind ab Freitag, 21. Mai, wieder für Besucher geöffnet. Beide Einrichtungen sind künftig mit einer gemeinsamen Eintrittskarte begehbar. Wie die Schlossverwaltung mitteilt, wurde in der Zeit der Corona-bedingten Schließung zudem ein neues virtuelles Führungskonzept erarbeitet. Besucher können hierzu die kostenlose App DigiWalk nutzen. Weitere Infos zur App

7

Von Samstag an fährt die Seilbahn in Koblenz wieder – und zwar zunächst täglich von 10 bis 19 Uhr. Laut früheren Infos der Seilbahn GmbH sollen die Dauerkarten um die Zeit des Stillstands verlängert werden. Und es lohnt auch wieder doppelt hochzufahren, nicht nur für einen Spaziergang auf dem Plateau: Auch die Festung Ehrenbreitstein öffnet am Samstag wieder ihr Gelände und ihre kompletten Ausstellungsräume. Hier gelten natürlich Abstands- und Hygieneregeln. Und es ist notwendig, sich anzumelden: telefonisch montags bis freitags, 9 bis 16 Uhr, Tel. 0261/667 540 00, per E-Mail unter informationen.festung ehrenbreitstein@gdke.rlp.de oder mit einem Onlineticket auf der Homepage. Ebenfalls geöffnet sein soll der Biergarten auf dem Festungsgelände. dos

Die Seilbahn verbindet seit zehn Jahren die Altstadt mit der Festung. Eigentlich zur Buga errichtet, ist sie längst zu einem Wahrzeichen geworden. Foto: Sascha Ditscher

8 Ebenfalls am Samstag startet die Köln-Düsseldorfer (KD) in ihre Sommersaison. Es starten die ersten Schiffstouren auf dem Mittelrhein. Zunächst setzt die KD auf Rundfahrten zwischen Boppard und St. Goar/Loreley sowie zwischen Rüdesheim und Bacharach. Auch in Cochem an der Mosel starten von Samstag an einstündige Panorama-Rundfahrten. Ab dem 29. Mai kehrt dann die “Goethe" wieder zurück an den Mittelrhein und nimmt ihren täglichen Fahrplan morgens um 9 Uhr ab Koblenz nach Rüdesheim und zurück auf. Auch die übrigen Schiffe der KD starten ab 29. Mai direkt in den Hauptsaison-Fahrplan.

In NRW müssen sich die Gäste aufgrund höherer Inzidenzen noch ein wenig gedulden. Die KD hofft darauf, dass der Schiffsverkehr in Köln und Düsseldorf sowie ins Siebengebirge Anfang Juni aufgenommen werden kann. Auf allen Schiffen der KD gibt es ein Hygienekonzept. Zum Start ab kommenden Samstag am Mittelrhein benötigen Gäste einen negativen Test, der nicht älter ist als 24 Stunden. Vollständig Geimpfte sowie Genesene sind davon ausgenommen, sofern sie einen Nachweis darüber erbringen können. An Bord gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske, am Sitzplatz kann die Maske abgenommen werden. Eine Bewirtung ist nur auf dem Freideck und nur am festen Tisch-Sitzplatz gestattet. In den Innenbereichen ist aktuell noch keine Bewirtung erlaubt. Mehr

9

Das Andernacher Stadtmuseum hat ebenfalls wieder für Besucher geöffnet. Zu sehen gibt es die Sonderausstellung „Am laufenden Band – 100 Jahre Rasselstein in Andernach“. Für den Museumsbesuch gibt's ein Hygienekonzept. Termine müssen vorab gebucht werden: Sie können telefonisch unter 02632/308133 oder per E-Mail an stadtmuseum@andernach.de gebucht werden. Das Stadtmuseum in der Hochstr. 99 hat wie folgt geöffnet: Di.-Fr.: 10–16 Uhr; Sa., So., feiertags: 14–17 Uhr. Montags geschlossen.

10

Ein beliebter Besuchermagnet – die Marksburg in Braubach – öffnet wieder seine Pforten. Von Donnerstag, 20. Mai, an sind die Tore der Burg für die Besucher geöffnet und jede Viertelstunde werden Führungen angeboten. Erfahrene Führer geleiten die Besucher durch die Burg und vermitteln anschaulich die Geschichte der einzigen nie zerstörten Höhenburg am Mittelrhein. Aufgrund der Bestimmungen durch die Corona-Verordnung müssen sich alle Besucher vorab anmelden. Das geht über dieses Buchungsportal. Aktuell können keine telefonischen Anmeldungen angenommen werden.

11

Die Burg Pfalzgrafenstein ist seit dem 13. Mai wieder mit reservierten Eintrittskarten besuchbar. Im Online-Ticket enthalten ist auch die Fahrt mit der Fähre. Ein Spontanbesuch ist nicht möglich! Die gebuchte Uhrzeit bezieht sich auf die Abfahrt der Fähre, Besucher werden gebeten, bei ihrer Anreise auch den Fußweg zu berücksichtigen, um den gebuchten Zeitraum einhalten zu können. Es werden die Kontaktdaten der Besucher erfasst. Tickets gibt's hier.

12 Geöffnet ist ebenfalls der Kultur- und Landschaftspark auf dem Loreleyplateau sowie das Besucherzentrum. Wer die Ausstellung im Besucherzentrum besuchen möchte, muss sich vorher anmelden. Infos gibt's unter Tel. 06771/599 093.

13 Auch das Blüchermuseum Kaub (Rhein-Lahn-Kreis) hat wieder geöffnet. Im Museum besteht Maskenpflicht. Es muss eine medizinische Maske oder FFP2-Maske getragen werden. Um zu starkes Besucheraufkommen zu vermeiden, ist eine Vorausbuchung für den Museumsbesuch erforderlich. Vorausbuchungen mit Angabe des Wunschtermins werden telefonisch während der Öffnungszeiten unter: 06774/400 oder per Mail an bluechermuseum-kaub@t-online.de entgegengenommen.

14

Ab Samstag steht das Heimat- und Erlebnismuseum in Münstermaifeld wieder für Besucher offen, einen Tag später, am Pfingstsonntag sind auch im Heimatmuseum Christinas Stuben in Polch Gäste willkommen, ab sofort ist die Tourist-Information im Münstermaifelder Rosengarten wieder besetzt und damit das Archäologische Museum Maifeld offen. Die heiß ersehnte Öffnung von Burg Eltz soll voraussichtlich im Juni folgen.

Die Besucher im Heimat- und Erlebnismuseum Münstermaifeld (Kreis MYK) erleben dieses Jahr eine Premiere. Auf dem zweiten Speicher in der Alten Probstei I sind ab Samstag fünf neu aufgebaute Läden aus den 50er Jahren zu sehen: aus Münstermaifeld eine Buchbinderei (von der Druckerei Fust), eine Fahrschule (Osiander), ein Friseurladen (Hammer) aus Mayen Fischgeschäft (Keupen) und aus Plaidt eine Bürsten- und Besenbinderei mit Verkauf. Damit umfasst das Museum inzwischen stolze 25 Läden, 14 Handwerksbetriebe und zehn Themenbereiche wie Schulklasse, Arztpraxis, Kneipe, Post- und Tankstelle. Die Öffnungszeiten sind mittwochs bis sonntags sowie feiertags von 14 bis 17 Uhr. Gruppen können sich unter Telefon 02605 9615026 anmelden.

Ab Pfingstsonntag und -montag darf das Heimatmuseum Christians Stuben in Polch (Kreis MYK) wieder besucht werden. Hier wird das Leben der Maifelder Menschen um 1900 gezeigt, aber auch Puppen und Puppenstuben aus den thüringischen Manufakturen von 1860 bis 1930 werden ausgestellt. In der Galerie sind künstlerisch bemalte Gänse- wie Enteneier und Bilder der Polcher Künstlerin und Stifterin Gisela Ackermann zu sehen. Nach Pfingsten gelten wieder die regulären Öffnungszeiten Montag und Sonntag 15 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei; Spenden sind willkommen. Unter der Telefonnummer 0160/94921612 werden Anmeldungen entgegengenommen.

15 Das Familien-Freibad im Aubachtal in Oberbieber (Kreis Neuwied) schaltet nach dem erfolgreichen Versuch im vergangenen Jahr erneut um: Nachdem die Inzidenzwerte im Landkreis Neuwied seit dem 10. Mai unter 100 liegen, öffnet der Heimat- und Verschönerungsverein Oberbieber (HVO) am Freitag, 21. Mai, seinen Biergarten im Freibad. „Die ehrenamtlichen Helfer des Vereins freuen sich schon darauf, wieder aktiv zu werden“, meldet der HVO. Nach einem halben Jahr Lockdown rechnet der Verein mit einem großen Ansturm. Mehr

16 Der Neuwieder Zoo kann aktuell tagesaktuellen Coronatest besucht werden. Es gibt auch keine Maskenpflicht. Allerdings darf nur eine gewisse Anzahl an Menschen in den Zoo. Das führt dazu, dass Besucher nur mit vorab gebuchtem Termin in den Zoo können. Alle Infos gibt's hier.

