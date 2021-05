Ab Freitag: Freibad im Aubachtal verwandelt sich wieder in einen Biergarten

Das Familien-Freibad im Aubachtal in Oberbieber schaltet nach dem erfolgreichen Versuch im vergangenen Jahr erneut um: Nachdem die Inzidenzwerte im Landkreis Neuwied seit dem 10. Mai unter 100 liegen, öffnet der Heimat- und Verschönerungsverein Oberbieber (HVO) am Freitag, 21. Mai, seinen Biergarten im Freibad. „Die ehrenamtlichen Helfer des Vereins freuen sich schon darauf, wieder aktiv zu werden“, meldet der HVO. Nach einem halben Jahr Lockdown rechnet der Verein mit einem großen Ansturm.

Es gelten die gleichen Regeln wie im vergangenen Jahr. Solange der Inzidenzwert noch über 50 liegt, verlangt die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung einen nachweisbaren negativen Test. Die nächstgelegene Möglichkeit bietet sich im Seniorenheim Oberbieber. Der HVO empfiehlt diese Möglichkeit, weil so die Wartezeit vor dem Einlass zum Biergarten verkürzt werden kann. Kinder im Alter unter sechs Jahren sind von der Regelung ausgenommen, ebenso Geimpfte mit entsprechendem Nachweis im Impfpass.

Empfehlenswert ist eine Anmeldung per E-Mail an die Adresse anmeldung@freibad-ober bieber.de Es dürfen nur maximal fünf Personen aus zwei Haushalten an einem Tisch sitzen. Das begrenzt die Kapazität des Biergartens auf rund 120 Personen. Die Öffnungszeiten: werktags ab 17 Uhr, sonn- und feiertags ab 11 Uhr. Informationen im Internet unter www.h-v-o.eu