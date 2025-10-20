Der unbekannte Täter verursachte mit seinem Fahrzeug an dem an der Hauptstraße geparkten PKW Sachschaden und verließ anschließend die Unfallstelle.
Der Unfallverursacher oder mögliche Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bernkastel-Kues
Im Viertheil 22
54470 Bernkastel-Kues
Telefon: 06531-9527-0
Fax: 06531-9527-50
eMail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Verkehrsunfallflucht in Wehlen
