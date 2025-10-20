Verkehrsunfallflucht in Wehlen

Im Zeitraum vom 19.10.2025, ca. 15:00 Uhr und dem 20.10.2025, ca. 11:00 Uhr kam es in Bernkastel-Kues (OT: Wehlen) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Der unbekannte Täter verursachte mit seinem Fahrzeug an dem an der Hauptstraße geparkten PKW Sachschaden und verließ anschließend die Unfallstelle.



Der Unfallverursacher oder mögliche Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu melden.



