i Alexander Henning (28) aus Dreikirchen hat mit seinem Tattoo-Atelier "HennInk" an der Aktion "TwinWin – Tattoo fürs Leben" teilgenommen. Hierbei konnten sich angemeldete Kunden am 20. September (Weltkindertag) in teilnehmenden Studios kostenlos das "TwinWin-Motiv" als Tattoo stechen lassen, um auf das Thema Stammzellspende aufmerksam zu machen. Die Aktion wurde vom Studio "Jers Tattoos" aus Osnabrück initiert. Annika Stock

Bei der Tattoo-Aktion „TwinWin“ steht das Thema Stammzellspende im Vordergrund. An der Aktion haben sich deutschlandweit 250 Tattoostudios beteiligt, auch Alexander Henning aus Dreikirchen. Er zieht nach der Aktion ein durchweg positives Fazit.

Mit einem Tattoo Leben retten und für ein wichtiges gesundheitliches Thema sensibilisieren – dafür steht die Aktion „TwinWin – ein Tattoo fürs Leben“. Zum Weltkindertag und Dankestag für Stammzellspender fand am 20. September deutschlandweit eine einzigartige Aktion statt: 250 Tattoostudios beteiligten sich bundesweit an der Aktion, bei dem sich angemeldete Kunden ein kostenloses Stammzellspende-Tattoo stechen lassen konnten.







