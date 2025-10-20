Konzert in der Wiedhalle Chöre Waldbreitbach und Oberbieber gehen auf Weltreise 20.10.2025, 16:06 Uhr

i Der Kirchenchor Waldbreitbach und der Gesangsverein Oberbieber proben für die musikalische Weltreise. Etwa 70 Sänger werden in Roßbach und Oberbieber auf der Bühne stehen. Justin Buchinger

Zwei Chöre kommen zusammen und gehen mit Kultklassikern von Abba, Toto und vielen mehr auf Weltreise. Wir waren bei den Proben dabei und haben vorab gesehen, was die Zuschauer in Roßbach (25. Oktober) und Oberbieber (22. November) erwartet.

Wenn Les Champs-Élysées aus 70 Kehlen erklingt , kann man schon bei den Proben im Saal des Pfarrheim Waldbreitbach sehen, auf welche musikalische Weltreise sich die Zuschauer bei dem Konzert des Kirchenchors Cäcilia 1777 Waldbreitbach und des Gesangvereins Oberbieber am 25.







