Spieler des Spieltags Angehender Lehrer Schuwerack bekommt Note 1 auf der „6"

Note 1 für einen angehenden Lehrer auf der „6“: Stephan Schuwerack vom SV Laubach ist unser Spieler des Spieltags in der Rheinlandliga. Beim 1:0 gegen Mülheim-Kärlich lieferte er eine starke Vorstellung ab, die Versetzung ist aber weiter gefährdet.

Seit September gibt es unsere Rubrik „Spieler des Spieltags“ in der Fußball-Rheinlandliga. Für den SV Laubach begann mit dem neunten Monat des Jahres eine rechte triste Zeit, denn bis zum Sonntag haben die Vordereifeler kein Spiel mehr gewonnen. Ein 0:0 gab es, daheim gegen Schlusslicht Arzfeld, das war’s, der Rest wurde verloren.







