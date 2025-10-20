Sport, Spiel und Spannung Rennsport erleben beim Familientag am Nürburgring Jürgen C. Braun 20.10.2025, 16:00 Uhr

i Vor den Formel-Rennwagen, in denen der Nachwuchs Probesitzen und am Simulator fahren konnte, drängten sich im vergangenen Jahr die Besucherschlangen. Jürgen C. Braun (Archiv). Jürgen C. Braun

Am kommenden Sonntag finden am Nürburgring der Familientag und das Oldtimerfestival statt. Geplant sind viele Aktionen, bei denen der Rennsport meist im Vordergrund steht.

Der Motorsport auf der Nordschleife und auf der Grand-Prix-Strecke hat sich für dieses Jahr so gut wie erledigt. Der Spaß und das Vergnügen rund um die für viele schönste Rennstrecke der Welt aber noch lange nicht. Denn auch im späten Herbst wird am und um den Nürburgring weiter Vollgas gegeben – das gilt etwa für kommenden Sonntag: Die Rhein-Zeitung ist Kooperationspartner und präsentiert gemeinsam mit dem Nürburgring den Familientag bei ...







