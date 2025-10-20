Die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) fühlte sich bei den Führerschein-Reformplänen von ihrem Berliner Ressortkollegen Patrick Schnieder (CDU) übergangen. Der Bundesminister hält nun dagegen.
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) kontert nach der Vorstellung seiner Führerschein-Reformpläne und dem anschließenden Rüffel der rheinland-pfälzischen Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) deren Kritik. Ein Sprecher Schnieders sagt unserer Zeitung: „Der Vorwurf von Frau Schmitt, der Bundesverkehrsminister sei bei der Reform für einen günstigeren Führerschein ’ohne Rücksprache mit den Ländern vorgeprescht’, ist absurd und fern ...