„Lappen“ soll günstiger werden
Schnieder kontert Schmitts Kritik: „Absurde Vorwürfe“
Patrick Schnieder (CDU), Bundesminister für Verkehr, stellte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz im Bundesverkehrsministerium die Eckpunkte der geplanten Reform zur Modernisierung und Kostensenkung in der Fahrschulausbildung vor.
Bernd von Jutrczenka/dpa

Die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) fühlte sich bei den Führerschein-Reformplänen von ihrem Berliner Ressortkollegen Patrick Schnieder (CDU) übergangen. Der Bundesminister hält nun dagegen. 

Lesezeit 2 Minuten
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) kontert nach der Vorstellung seiner Führerschein-Reformpläne und dem anschließenden Rüffel der rheinland-pfälzischen Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) deren Kritik. Ein Sprecher Schnieders sagt unserer Zeitung: „Der Vorwurf von Frau Schmitt, der Bundesverkehrsminister sei bei der Reform für einen günstigeren Führerschein ’ohne Rücksprache mit den Ländern vorgeprescht’, ist absurd und fern ...

