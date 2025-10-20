Es sind Summen, die die Stadtwerke Andernach allein nicht stemmen könnten: 18,8 Millionen Euro wird die neue Uferbefestigung im Rheinhafen Andernach kosten. Darum beteiligt sich das Land mit einer Förderung in Millionenhöhe an dem Großprojekt.
Dass die Stadtwerke Andernach Millionenbeträge in die Zukunftssicherung des von ihnen betriebenen Rheinhafens investieren, ist nichts Neues. Man denke etwa an die zweite Containerbrücke, die vor gut vier Jahren in Betrieb genommen wurde, mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 6,9 Millionen Euro.