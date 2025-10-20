Großprojekt im Hafen Andernach 18,8 Millionen fließen in neue Uferbefestigung 20.10.2025, 14:00 Uhr

i Bürgermeister Claus Peitz (von links), Oberbürgermeister Christian Greiner, Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt und Stadtwerke-Geschäftsführer Jan Deuster verdeutlichten, wie wichtig das aktuelle Millionenprojekt für die Zukunft des Andernacher Rheinhafens ist. Meta Welling

Es sind Summen, die die Stadtwerke Andernach allein nicht stemmen könnten: 18,8 Millionen Euro wird die neue Uferbefestigung im Rheinhafen Andernach kosten. Darum beteiligt sich das Land mit einer Förderung in Millionenhöhe an dem Großprojekt.

Dass die Stadtwerke Andernach Millionenbeträge in die Zukunftssicherung des von ihnen betriebenen Rheinhafens investieren, ist nichts Neues. Man denke etwa an die zweite Containerbrücke, die vor gut vier Jahren in Betrieb genommen wurde, mit einem Investitionsvolumen in Höhe von 6,9 Millionen Euro.







