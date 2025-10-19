Tore schossen weder der TSV Gau-Odernheim noch der SC Idar-Oberstein in ihrem Oberliga-Duell, doch kurz vor Schluss ging es an der Seitenlinie turbulent zu.
Ein zwar kampfbetontes und intensives, aber keinesfalls fußballerisch schönes Spiel bekamen die Besucher der Oberliga-Partie zwischen dem TSV Gau-Algesheim und dem SC Idar-Oberstein zu sehen. Lange Bälle, Zweikämpfe, Ballverluste und konsequentes Verteidigen beider Teams führten so auch letztendlich zu einem leistungsgerechten 0:0-Endstand.