SC Idar-Oberstein holt Punkt Henn vertritt Reich und sieht unberechtigt Rot Björn Peters 19.10.2025, 20:11 Uhr

i Michel Schmitt bot eine ausgehzeichnete Leistung im Kasten des SC Idar-Oberstein und durfte sich über das gerade für Torleute so wichtige "zu Null" freuen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Tore schossen weder der TSV Gau-Odernheim noch der SC Idar-Oberstein in ihrem Oberliga-Duell, doch kurz vor Schluss ging es an der Seitenlinie turbulent zu.

Ein zwar kampfbetontes und intensives, aber keinesfalls fußballerisch schönes Spiel bekamen die Besucher der Oberliga-Partie zwischen dem TSV Gau-Algesheim und dem SC Idar-Oberstein zu sehen. Lange Bälle, Zweikämpfe, Ballverluste und konsequentes Verteidigen beider Teams führten so auch letztendlich zu einem leistungsgerechten 0:0-Endstand.







