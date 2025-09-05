Körperverletzung
Zehnjähriger am Bahnhof getreten und geschlagen
Erst tritt der Unbekannte den Jungen, dann schlägt er ihm ins Gesicht. Die Polizei sucht nach dem flüchtigen Täter.

Mainz (dpa/lrs) – Ein unbekannter Mann hat am Mainzer Hauptbahnhof einen zehnjährigen Jungen getreten und ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Junge am Donnerstag am Treppenabgang zu einem Bahnsteig attackiert. Dabei habe der Unbekannte dem Zehnjährigen unter anderem mit der Faust ins Gesicht geschlagen und diesen verletzt. Dies bestätigten demnach Überwachungsaufnahmen, wie es hieß. Daraufhin flüchtete der Täter. Eine Fahndung verlief zunächst erfolglos. Gegen den Unbekannten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

