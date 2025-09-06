Der Fliegerhorst der Bundeswehr in Büchel gehört zu den größten, teuersten und sicherheitspolitisch spannendsten Großbaustellen im Land. Ein Besuch auf dem Militärgelände.

Auf bis zu 2 Milliarden Euro könnten die Kosten für Ausbau- und Modernisierung des Fliegerhorsts der Bundeswehr in Büchel steigen. Diese Nachricht machte vor einigen Wochen bundesweit Schlagzeilen. Einen wesentlichen Faktor, der zu den Kostensteigerungen beiträgt, benennt Oberst Samuel Mbassa, Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33: „Die Zeit ist das, was uns hier wirklich treibt.“ Bis 2030 werden alle europäischen Tornado-Kampfjets stillgelegt. Im Herbst 2027 soll der erste Kampfjet vom Typ F-35 A Lightning II in Büchel landen. Und ein Besuch der Baustelle verschafft einen Eindruck davon, dass Zeit nicht der einzige Kostentreiber ist.

i Willkommen beim Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 in Büchel: Der Fliegerhorst ist derzeit eine riesige Baustelle. Bundeswehr/Hans-Werner Rach

Der Blick von diesem sogenannten Feuerwehrhügel am Rollfeld (Taxiway) des Bücheler Flugplatzes in Richtung Bundesstraße 259 fällt an diesem Nachmittag Ende August auf an die zehn Baukräne nebeneinander. Mehrere Betonbauwerke wachsen zeitgleich empor. Sie gehören zum künftigen F-35-Campus. „Der Hochbau läuft seit Oktober 2024“, sagt Stefan Neckenig vom Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) in Bonn. Innerhalb der Abteilung Infrastruktur kümmert er sich um alles, was mit dem Projekt „F-35A Infra Büchel“ zusammenhängt.

Der F-35-Campus kann künftig beliefert werden, ohne ihn betreten zu müssen

Neckenig deutet auf ein großes Betongebäude direkt am Rollfeld, das über zehn große Öffnungen verfügt. „Das ist die Durchfahrhalle“, erläutert er. Sie wird auf Englisch kurz „Ten Pack“ genannt, weil sie über zehn – ten – Hangars verfügt, die beidseitig befahrbar sind. Die Tarnkappen-Kampfflugzeuge, die in den Flugbetrieb gehen, sollen hier künftig die finalen Checks durchlaufen, bevor es in Richtung Start- und Landebahn geht.

i Ein Kampfjet vom Typ F-35. Der Fliegerhorst in Büchel soll diese Maschinen ab 2027 erhalten. Boris Roessler. picture alliance/dpa

Vom Feuerwehrhügel aus hinter dem Ten Pack ziehen zig Arbeiter weitere Gebäude hoch: Simulatorgebäude, Instandsetzungshalle, Administration, Wasch- und Korrosionsschutzhalle. „Rückwärtig gibt es noch eine Lagerhalle, damit es künftig möglich ist, Anlieferungen zu erledigen, ohne dafür auf den F-35-Campus zu kommen“, führt Neckenig aus. Kommodore Mbassa ergänzt: „Der gesamte Campus wird auch noch eigens gesichert, mit einem eigenen Zaun und einer eigenen Zugangskontrolle.“

i Insgesamt zwei eigene Betonwerke wurden auf dem Fliegerhorst Büchel und in dessen Nähe eingerichtet. Eines davon versorgt den F-35-Campus. Mit Hochdruck entsteht in der Eifel im Grunde ein völlig neuer Nato-Flugplatz. Da darf der Materialnachschub nicht ins Stocken geraten. Kevin Rühle

Derzeit grenzt ein Bauzaun das Campusareal ab. Unweit davon befindet sich eine von zwei doppelstöckigen Containeranlagen, die für das Management der umfangreichen Aus- und Neubauarbeiten unerlässlich sind. Circa 500 Bauarbeiter pro Schicht plus Managementpersonal wirken derzeit tagtäglich – außer sonntags – daran mit, den straffen Zeitplan einzuhalten. Eine eigene Baustellenzufahrt und ein extra für den Campus errichteter Standort mit Betonsilos garantiert den Materialnachschub.

„Es ist derzeit ein Flugplatz, wo wirklich an jeder Ecke gebaut wird“, hält Florian Röhr fest. Er ist im BAIUDBw am Standort Wiesbaden fürs Bauprojektmanagement zuständig. Er managt den Ausbau der sogenannten Regelinfrastruktur auf dem Fliegerhorst Büchel – also das, was zu großen Teilen auch ohne die F-35 und deren Campus gebaut worden wäre. Ein Beispiel ist die Kompletterneuerung der circa 2,7 Kilometer langen Start- und Landebahn, die schon seit Mitte 2022 läuft. Die Planungen dafür seien schon Mitte des vergangenen Jahrzehnts erfolgt. Auch ein neues Heizkraftwerk für den Fliegerhorst, das auf Holzpellets zurückgreift, wäre ohnehin gebaut worden. Wegen des F-35-Campus fällt es nun jedoch größer aus. Auch Biogas und Solarstrom spielen im Energiekonzept eine Rolle.

„Aktuell ist eine Zeit, die hat der Flugplatz nicht erlebt, seit er erbaut wurde.“

Florian Röhr vom Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr zu den Ausbau- und Modernisierungsarbeiten auf dem seit 1955 existierenden Militärflugplatz nahe Büchel.

400.000 Kubikmeter Erde mussten Röhr zufolge schon bewegt werden – für die Erneuerung der Start- und Landebahn, der Rollwege zu den Liegeplätzen (Shelter) für die Flugzeuge sowie für ein Sicherungsbauwerk unter einer betonierten Abstellfläche für Großraumflugzeuge (Cargopad). In diesem Sicherungsbauwerk werden rund 70.000 Kubikmeter belasteten Erdmaterials dauerhaft und überwacht gesichert. Belastet ist das Erdreich mit per- und polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS). Die langlebigen Chemikalien gelten in hohen Konzentrationen als gesundheitsschädlich. Sie kamen in Feuerlöschschäumen bei Übungen zu Einsatz. In seinem Lager aus Beton ist dieses Erdreich zusätzlich in Spezialfolie eingeschweißt. In der neuen Start- und Landebahn sind auch Feuerlöschanlagen (Hydranten) und ein System zur Instrumentenlandung bei schlechter Sicht vorgesehen.

Alle Shelter des Fliegerhorsts, auch die alten, werden so ausgestattet, dass sie F-35-tauglich sind. Anders als der Tornado hat die F-35 ein Y-Leitwerk am Heck. Bei den alten halbrunden Sheltern hätte der Querschnitt nicht mehr gereicht, um nötige Sicherheitsabstände einzuhalten. Deshalb werden vor die alten Shelter neue Schiebetore gesetzt. Auch die sogenannten Auslassbauwerke, die die Hitze der Triebwerke ableiten, müssen umgebaut werden. Denn ein Tornado hat zwei Triebwerke, die F-35 nur eines.

„Das ist die Topografie der Eifel. Sie können unverhofft auf weichen Boden treffen, aber auch auf harten Fels.“

Oberst Samuel Mbassa, Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33, zum Überraschungspotenzial bei den Bauarbeiten auf dem Fliegerhorst.

Den am Bau des F-35-Campus beteiligten Unternehmen, „wollten wir unbedingt ein freies Baufeld übergeben“, sagt Fachmann Neckenig. Dabei stieß man auf mehr massives Felsmaterial als ursprünglich angenommen. Also mussten größere Maschinen her. „Das ist die Topografie der Eifel“, konstatiert Kommodore Mbassa. „Sie können unverhofft auf weichen Boden treffen, aber auch auf harten Fels.“

Bei allen Bauarbeiten auf dem Fliegerhorst Büchel sind nationale, aber auch internationale Sicherheitsauflagen einzuhalten. Technisch sehr komplex sei zum Beispiel der Bau der Durchfahrhalle für die F-35 gewesen – wegen Schallschutzauflagen, zum einen für das Umfeld, ja, aber auch „damit das Flugzeug bei der Durchfahrt geschützt ist“, unterstreicht Stefan Neckenig. Wieso das? Kommodore Mbassa erläutert: „Klar profitiert auch der Mensch davon, wenn Schall aufgefangen wird. Aber manche Systeme mögen eben auch keine Vibrationen.“ Daher hat die Halle nun spezielle Mauern.

i Am Fliegerhorst Büchel sind Baukräne derzeit allgegenwärtig. Bundeswehr/Hans-Werner Rach

Und trotz aller Bauarbeiten hat das Geschwader auch noch einen Auftrag zu erfüllen. Zwar sind die Tornado-Kampfflugzeuge derzeit in Nörvenich (Kreis Düren) stationiert. Doch für die Pflichtinspektionen kommen die Maschinen nach Hause in die Eifel. In der Werft werden sie auf Herz und Nieren gecheckt. Als Landebahn dient der Taxiway. Regelmäßig, im Schnitt circa einmal pro Monat, landet ein Tornado. Der Baustellenbetrieb muss entsprechend angepasst werden. „Die Zahnräder müssen ineinandergreifen, alles baut aufeinander auf“, hebt Kommodore Mbassa hervor.

Und über allem steht der einzuhaltende Zeitplan: Die Start- und Landebahn muss so fertig werden, dass die Tornados Mitte nächsten Jahres nach Büchel zurückkehren können. Der F-35-Campus soll Ende nächsten Jahres so weit fertig sein, dass alles ein Abnahme- und Zertifizierungsverfahren durchlaufen kann. Für Herbst 2027 wird schließlich schon die erste F-35 A in Büchel erwartet. Landesbauverwaltung und Bundeswehr arbeiten Hand in Hand für ein schnelles Vorankommen. Von 2027 bis 2030 fliegen Tornados und F-35 von Büchel aus.

Zielmarke 2030 – daran orientiert sich der Bauzeitplan

Die geplante Stilllegung des Tornados, die Ankunft der neuen F-35 – nach diesen Zeitvorgaben richtet sich auf der Großbaustelle Fliegerhorst Büchel alles andere. „Selbst den Feuerwehrhügel mussten wir räumlich versetzen“, sagt Stefan Neckenig. Doch was ist das eigentlich, dieser Feuerwehrhügel? Dort steht während des Flugbetriebs ein Fahrzeug der Flugplatzfeuerwehr. Von dort aus bietet sich der beste Überblick über Landebahn- und Rollfeld.

Entscheidung pro US-System: Dienstpostenzahl in Büchel wächst leicht

Im Frühjahr 2022 verkündete das Bundesverteidigungsministerium die Entscheidung, die F-35 als neues Waffensystem und Ersatz für den Tornado in Büchel anzuschaffen. Sie versetzt das Taktische Luftwaffengeschwader in die Lage, die Nato-Dauereinsatzaufgabe der Nuklearen Teilhabe fortzusetzen. Dabei geht es darum, mögliche Angreifer glaubhaft von einem Angriff auf Deutschland und das Nato-Bündnisgebiet abzuschrecken. Oberst Samuel Mbassa, Kommodore des Geschwaders, sagt: „Meine persönliche Einschätzung ist, es war richtig, ein System anzuschaffen, dass sofort geliefert werden kann und auch funktioniert.“ Das Geschwader verfügt derzeit über insgesamt 1800 bis 1900 Dienstposten, im Zivilen und im Militärischen. Mit der F35 steige diese Zahl eher noch leicht. Die Ausbildung der rund 70 Piloten und circa 350 Techniker für das neue System laufe für die ersten fünf Jahre jedoch in die USA ab.