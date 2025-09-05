Im März will das Wagenknecht-Bündnis erstmals in den rheinland-pfälzischen Landtag einziehen – womöglich unter neuem Namen. Spitzenkandidat könnte ein alter Bekannter werden.

Um das Bündnis Sahra Wagenknecht war es zuletzt ruhig geworden. Im Februar hatte die noch junge Partei extrem knapp den Sprung in den Bundestag verpasst. Seitdem dringt sie zwar auf eine Neuauszählung der Stimmen. Ansonsten ist die bundesweite Medienpräsenz der Partei aber nur noch gering ausgeprägt.

In Rheinland-Pfalz will das BSW nun erstmals zur rheinland-pfälzischen Landtagswahl antreten. Spitzenkandidat könnte auf dem Parteitag am Sonntag der Ex-Grünen-Politiker Andreas Hartenfels aus der Pfalz werden.

Hartenfels verließ die Grünen 2022

Der Vorstand habe der Partei Hartenfels für Platz eins der Landesliste vorgeschlagen, sagte ein Sprecher des BSW auf Anfrage. Hartenfels ist der einzige BSW-Politiker aus Rheinland-Pfalz, der derzeit hauptberuflich in einem Parlament sitzt. Bereits seit 2011 ist er Landtagsabgeordneter. Zuletzt war er 2021 noch für die Grünen gewählt worden. Im Oktober 2022 hatte er jedoch seinen Austritt aus der Grünen-Fraktion und der Partei erklärt. Hartenfels kritisierte damals vor allem die Waffenlieferungen an die Ukraine und den Abschied der Grünen als „Friedenspartei“.

i Andreas Hartenfels könnte Spitzenkandidat könnte auf dem BSW-Parteitag am Sonntag werden. Lando Hass. picture alliance/dpa

Nun vertritt er die Interessen des BSW im Landtag. Und wenn es nach der Partei geht, soll er das auch nach der Landtagswahl im März 2026 tun. Es herrsche einstimmiger Konsens, dass Hartenfels die persönlichen und fachlichen Kompetenzen für eine Spitzenkandidatur mitbringe, heißt es von der Partei. Er stehe für die Politikfelder Umwelt, Soziales und die Aufarbeitung der Corona-Politik.

Wofür das Wagenknecht-Bündnis steht

„Sozial- und wirtschaftspolitisch verorten wir uns links – bei kulturellen und gesellschaftlichen Fragen sind wir eher konservativ“, sagte Parteichef Alexander Ulrich Ende vergangenen Jahres im Interview.

Die beiden Landesvorsitzen, Ulrich und Sina Listmann, werden nicht für den Landtag kandidieren. Auf Platz sechs der Landesliste soll ein Kandidat aus der Region Trier stehen. Der Vorstand der Partei schlägt Andreas Clemens vor, der Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes im Stadtverband Trier ist.

Wie die Chancen für das BWS stehen

Bis kurz nach der Bundestagswahl kam das BSW in Rheinland-Pfalz bei Umfragen auf 4 bis 5 Prozent. Bei der jüngsten SWR-Umfrage aus dem Juni wurde die Partei nicht mehr eigens gelistet. Das BSW leide unter dem Aufstieg der Linken, sagt Politikwissenschaftler Uwe Jun im Juni. Trotz des hohen Wählerpotenzials habe das BSW derzeit kaum Chancen bei der Landtagswahl. Die entscheidende Frage werde sein, wie groß das Engagement von Sahra Wagenknecht im Wahlkampf sei.

Jene Parteigründerin soll indes aus dem Namen gestrichen werden. Auf dem Bundesparteitag im Dezember will sich das BSW umbenennen. Mitglieder und Unterstützer wurden aufgerufen, Namensvorschläge zu machen. Die Namensänderung hatte Parteigründerin Wagenknecht schon länger in Aussicht gestellt. Beim Kürzel BSW soll es aber bleiben.