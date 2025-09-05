Mehr als 4 Millionen Euro hat die rheinland-pfälzische Staatskanzlei für den Vorsitz der Länderchef-Konferenz eingeplant. Deutlich mehr als ihre Vorgänger. Kritiker befürchten Wahlkampf auf Kosten der Steuerzahler.

Es ist ein glücklicher Zufall für Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD). Ab 1. Oktober darf der rheinland-pfälzische Regierungschef den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz, kurz MPK, übernehmen. In dem Gremium verhandeln die Länder gemeinsame Positionen. Besonders während der Coronapandemie gewann die Konferenz der Länderchefs an Bedeutung. Die Leitung wechselt jährlich zwischen den Ländern in festgelegter Abfolge. Nun ist Rheinland-Pfalz ein Jahr lang an der Reihe.

Für Schweitzer kommt das so passend, weil er im kommenden März die rheinland-pfälzische Landtagswahl gewinnen und erneut Ministerpräsident werden will. Was ihm noch fehlt, ist die Bekanntheit. Der Pfälzer tourt deshalb seit Monaten auf und ab im Land. In Berlin hat er inzwischen fast jeder Talkshow einen Besuch abgestattet. Der MPK-Vorsitz wird ihm zusätzlich Präsenz in Fernsehen und Presse bescheren. Ganz automatisch.

Elf neue Stellen hat die Regierung eigens geschaffen

Dass die Präsenz außergewöhnlich stark werden könnte, lassen die Zahlen vermuten. Mehr als 4 Millionen Euro hat der Regierungsapparat für die Organisation der Treffen im Haushalt eingeplant. Man rechnet mit 2,5 Millionen Euro für die sogenannten Sachkosten und rund 1,6 Millionen Euro für Personal. Elf Stellen zusätzlich hat die Staatskanzlei eigens für die MPK geschaffen. Da stellen sich die Fragen: Ist das wirklich so teuer? Und geht das nicht ohne zusätzliches Personal?

Was die MPK andere Länder gekostet hat

Wer in anderen Ländern fragt, die zuvor den rotierenden Vorsitz der MPK innehatten und derzeit noch haben, kann nur einen anderen Eindruck gewinnen. Dem Nachbarland Hessen etwa waren durch die MPK Sachkosten von 1,5 Millionen Euro entstanden, wie die dortige Staatskanzlei auf Anfrage erklärt. Das derzeitige Vorsitzland Sachsen hat im Haushalt 1,1 Millionen Euro eingeplant. Darüber hatte zuerst die „Rheinpfalz“ berichtet.

Zusätzliche neue Stellen hat keines der beiden Länder gebraucht. Warum gibt es in Rheinland-Pfalz dann gleich elf davon? Im Gegensatz zu anderen Ländern habe die rheinland-pfälzische Staatskanzlei einen „verhältnismäßig kleinen Personalkörper“, erklärt Regierungssprecherin Andrea Bähner. Aufgestockt hat die Regierungszentrale deshalb gleich mit vier Referenten, fünf Sachbearbeitern und zwei Mitarbeitern. Nach Auskunft der Staatskanzlei werden alle auf Beamtenstellen eingesetzt – und entsprechend entlohnt. Da wäre etwa ein Ministerialrat mit der Besoldung A16 und dem Einstiegsgehalt von gut 6800 Euro und drei Regierungsdirektoren mit der Besoldung A15 und dem Einstiegsgehalt von gut 6200 Euro. Es gibt sogar eine eigene Geschäftsstelle für die MPK. Immerhin: Die Stellen sind bis Ende kommenden Jahres befristet.

„Gut möglich, dass die Gelegenheit genutzt wird, um die mediale Werbetrommel für die Landesregierung zu rühren und die Bekanntheit des Ministerpräsidenten auf Steuerzahlers Kosten zu steigern.“

René Quante, Geschäftsführer Bund der Steuerzahler RLP

Nicht wenige im Mainzer Regierungsviertel meinen, Schweitzer könnte das zusätzliche Personal für Wahlkampf aus der Staatskanzlei nutzen. Auch beim rheinland-pfälzischen Bund der Steuerzahler hinterlässt die anstehende MPK viele Fragezeichen. „Mit über 4,1 Millionen Euro will Rheinland-Pfalz etwa so viel ausgeben wie die vergangenen Gastgeberländer Sachsen, Hessen und Niedersachsen zusammen“, kritisiert Geschäftsführer René Quante. Andere Bundesländer seien ganz ohne oder mit viel weniger neuen Stellen ausgekommen. „Gut möglich, dass die Gelegenheit genutzt wird, um die mediale Werbetrommel für die Landesregierung zu rühren und die Bekanntheit des Ministerpräsidenten auf Steuerzahlers Kosten zu steigern“, so Quante.

Auch die AfD äußert Kritik. „Die Landesregierung gönnt sich hier eine Luxus-Konferenz auf Kosten der Bürger“, sagt Fraktionschef Jan Bollinger. Offenbar gehe es weniger um die Sache, sondern darum, sich für die Landtagswahl in Szene zu setzen. Länder mit anstehender Landtagswahl sollten keine MPK ausrichten, fordert Bollinger.

Die Staatskanzlei meint hingegen, es gehe darum, die Interessen von Rheinland-Pfalz gegenüber dem Bund zu vertreten. In den zurückliegenden Jahren habe sich gezeigt, wie wichtig der funktionierende Föderalismus gerade in Krisen-Zeiten sei. Die Organisation der MPK könne man nicht als „Nebenbei-Aufgabe“ sicherstellen, erklärt Regierungssprecherin Bähner.

Um welche Zusatzaufgaben geht es überhaupt?

Ein Großteil der Zusatzaufgaben falle für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Konferenzen an, heißt es aus der Staatskanzlei. Neben der inhaltlichen Vorbereitung gehe es auch um Pressekonferenzen oder Medienanfragen. Vier Sitzungen der Regierungschefs sind in der Zeit des rheinland-pfälzischen Vorsitzes geplant, drei davon in Berlin.

Bei der Jahreskonferenz im Oktober in Mainz soll es laut Staatskanzlei auch ein „kulturelles Rahmenprogramm“ geben. Die geplanten Sachkosten stecke die Regierung unter anderem in Räume, Catering, Hotel und Veranstaltungstechnik. Man habe sich bei den Kosten an den Bedarfen der Vorgängerländer orientiert, erklärt die Staatskanzlei. Warum die rheinland-pfälzischen Kosten dann deutlich höher ausfallen sollen, bleibt unklar.