Die Deutsche Industrie- und Handelskammer sowie die rheinland-pfälzischen IHKs warnen: Die Energiewende kostet laut eine Studie bis 2049 über 5 Billionen Euro – zu viel für Unternehmen und Haushalte.

Berlin/Rheinland-Pfalz. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) und die IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz fordern angesichts hoher Kosten einen Kurswechsel in der Energiepolitik. Eine Studie der Wirtschaftsberatungsgesellschaft Frontier Economics im Auftrag der DIHK beziffert die Kosten der Energiewende bis 2049 auf mehr als 5 Billionen Euro – eine Summe, die Unternehmen und Haushalte überfordere und den Wirtschaftsstandort gefährde.

Der DIHK-Präsident und Trierer Unternehmer Peter Adrian warnt: „Mit der aktuellen Politik ist die Energiewende nicht zu finanzieren.“ Die Studie zeigt, dass die jährlichen privaten Investitionen in Energie, Industrie, Gebäude und Verkehr von derzeit 82 Milliarden Euro (Durchschnitt 2020 bis 2024) auf 113 bis 316 Milliarden Euro im Jahr 2035 steigen müssten. „Die Belastung für Unternehmen und Bürger erreicht ein kritisches Niveau“, so Adrian, dessen Immobilienfirma Triwo AG auch den Flughafen Hahn betreibt. Die DIHK kritisiert kleinteilige Vorgaben, technologisches Mikromanagement und zu viele regulatorische Eingriffe, die Innovationen blockierten.

Kritik an rheinland-pfälzischen Plänen

Mit Blick auf RLP erklärt Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer der IHK-Arbeitsgemeinschaft: „Die Ergebnisse bestätigen einmal mehr unsere klaren Einwände zur jüngst in Rheinland-Pfalz verabschiedeten Novelle des Landesklimaschutzgesetzes.“ Die Studie zeige, dass ein Kurswechsel in der Energiepolitik notwendig sei.

Aus DIHK-Sicht sollte viel stärker auf Technologieoffenheit, auf Innovationen und den steigenden CO2-Preis als Leitinstrument gesetzt werden. In der Studie wird unter anderem eine Verschiebung des deutschen Ziels vorgeschlagen, bis 2045 Klimaneutralität zu erreichen. Ziele müssen realistisch sein. Das bisherige Ziel erfordere eine „nie dagewesene Transformationsgeschwindigkeit“. Ziele müssten aber realisierbar sein. Insgesamt könnten laut der Studie mit den vorgeschlagenen Maßnahmen mehr als 1 Billion Euro bis 2050 gespart werden. dpa/red