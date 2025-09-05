Ein Pflichtjahr für Rentnerinnen und Rentner? Für unsere Gastautorin Susanne Wingertszahn ist das respektlos und zielt an den Problemen der Arbeitswelt vorbei. Die DGB-Bezirkschefin will Rentensystem und Wirtschaft auf andere Weise stärken.

Es wurde mal wieder etwas herausgekramt aus der Mottenkiste: Das Pflichtjahr für Rentnerinnen und Rentner ist das neueste Fundstück. Erst werden sie als faul beschimpft, nun sollen sie verpflichtend ein soziales Jahr leisten. Wer in Rente geht, erhält ein Stück weit das, was er sich in seinem Berufsleben erarbeitet hat. Viele Rentnerinnen und Rentner sind ehrenamtlich aktiv, kümmern sich um ihre Enkelkinder oder pflegen sogar noch Angehörige. Selbst wenn sie den ganzen Tag im Park sitzen und Enten füttern: Sie haben es sich verdient. Und nun also sollen sie zusätzlich noch ein Jahr lang im Pflegeheim Sozialdienst leisten? Das ist respektlos.

Pflichtjahr, Rente mit 70: Die Menschen in Deutschland sollen länger arbeiten und selbst im hohen Alter noch weiter. Ja, wir brauchen Fachkräfte. Aber Rentnerinnen und Rentner sind es nicht. Mit solchen Forderungen lösen wir weder Probleme bei der Finanzierung des Rentensystems noch beheben wir Fachkräfteengpässe.

i Susanne Wingertszahn, Vorsitzende des DGB Rheinland-Pfalz/Saarland Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Die Fakten sehen nun mal so aus: Männer in Rheinland-Pfalz gehen im Schnitt mit 64,3 Jahren in Rente, Frauen mit 64,4 (Stand 2022). Die meisten Beschäftigten schaffen es gar nicht, bis zum Erreichen des Rentenalters zu arbeiten.

Was sind die Gründe dafür? Das hat sich der DGB Rheinland-Pfalz/Saarland genauer angeschaut, in der Broschüre „Wertvolle Ressource – Ältere im Arbeitsleben“. Sie beleuchtet die Situation der älteren Beschäftigten ab 55 Jahren – mit Erkenntnissen, die aufhorchen lassen und zeigen, dass die oben genannten Forderungen das Pferd von hinten aufzäumen wollen.

Denn ältere Beschäftigte, die Angehörige pflegen, erhalten leider zu wenig Unterstützung ihrer Arbeitgeber – mehr als jeder Dritte über 55 Jahre arbeitet daher in Teilzeit. Ältere Beschäftigte beklagen fehlende oder mangelnde Weiterbildungsmöglichkeiten in ihren Betrieben – dabei sind es doch gerade sie, die in Zeiten der Digitalisierung fit gemacht werden müssten. Betriebliche Gesundheitsförderung wird fast schon sträflich von den Unternehmen vernachlässigt.

Daraus leiten sich durchaus sinnvolle Forderungen ab: Wir müssen dafür sorgen, dass es die Beschäftigten in Deutschland schaffen, bis zur Rente zu arbeiten – damit dieses wertvolle Potenzial nicht verloren geht. Wir sollten weder das Rentenalter noch ehrenamtliches Engagement in den Fokus der Debatten stellen, sondern die dauerhafte Erwerbsfähigkeit.

Dazu muss viel in Unternehmen passieren. Die Veränderungen in der Wirtschaft stellen besonders Ältere vor Herausforderungen. Ihre Bedarfe müssen stärker berücksichtigt, arbeitsmarktpolitische Instrumente angepasst werden. Nicht zuletzt bräuchten die Beschäftigten mehr Unterstützung bei der Vereinbarkeit von Job und häuslicher Pflege, aber auch generell bei der Entwicklung und Einführung alternsgerechter betrieblicher Arbeitszeitmodelle. Darüber reden die Gewerkschaften gerne mit Politik und Wirtschaft – wenn die Finger mal endlich aus der Mottenkiste bleiben.

Zur Person

Susanne Wingertszahn ist seit November 2021 Vorsitzende des DGB Rheinland-Pfalz/Saarland. Wingertszahn war davor mehr als zwei Jahrzehnte in verschiedenen Funktionen für den DGB in der Bezirksgeschäftsstelle Mainz tätig. Sie studierte Erziehungswissenschaften an den Universitäten Koblenz-Landau und Mainz und schloss ihr Studium mit dem Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz als Auszeichnung ab. Der DGB-Bezirk Rheinland-Pfalz/Saarland ist der Dachverband der acht Mitgliedsgewerkschaften des DGB. Er vertritt die Interessen seiner Mitglieder gegenüber Landesregierung, Parteien und Verbänden. Der DGB hat in Rheinland-Pfalz und im Saarland mehr als 400 000 Mitglieder. Die neun DGB-Bezirke bilden die landespolitische Lobby der Gewerkschaften. red