Im Finale oder im Spiel um Platz drei in der Nations League empfangen die deutschen Fußballerinnen auf dem Betzenberg entweder Spanien oder Schweden. Zuvor steht das Halbfinale gegen Frankreich an.

Frankfurt/Main (dpa) – Die deutschen Fußballerinnen tragen ihr letztes Heimspiel in diesem Jahr in Kaiserslautern aus. Am 28. November ist das Fritz-Walter-Stadion Schauplatz des Hinspiels um den Sieg oder Platz drei in der Nations League.

Gegner ist entweder Weltmeister Spanien oder Schweden. Die Entscheidung darüber fällt im Halbfinale des Wettbewerbs, in dem Deutschland auf Frankreich trifft. Das Team von Bundestrainer Christian Wück genießt am 24. Oktober in Düsseldorf zunächst Heimrecht und muss vier Tage später zum Rückspiel in Caen antreten.

Die Anstoßzeit für die Partie in Kaiserslautern und den Termin für den Start des Ticketverkaufs will der Deutsche Fußball-Bund zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.