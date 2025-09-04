Ex-Landrat Jürgen Pföher muss auf ein Drittel seiner Pension verzichten. Dies hatte das Innenministerium am Mittwoch bekannt gegeben. So fallen Reaktionen auf diese Entscheidung aus.

Rheinland-Pfalz. Das Ruhegehalt des früheren Ahr-Landrats Jürgen Pföhler (CDU) ist bereits seit dem 8. August um ein Drittel gekürzt – darüber hatte Innenminister Michael Ebling (SPD) am Mittwoch den Innenausschuss informiert. Dieser Schritt folgte im Zuge eines Disziplinarverfahrens, das seit einigen Wochen gegen Pföhler im Kontext der Flutkatastrophe 2021 läuft. Nach den bisherigen Ermittlungen, erklärte das Innenministerium, stehe fest, „dass der ehemalige Landrat durch seine Verhaltensweisen und Unterlassungen gravierend und umfassend gegen seine Dienstpflichten verstoßen hat“. Darauf reagiert etwa Andy Neumann, der als Betroffener und Flutautor als eine der bekanntesten Stimmen des Tals gilt.

Er zeigt sich auf Anfrage wenig überrascht über die Pensionskürzung, letztlich stand die Maßnahme im Raum, seit das Disziplinarverfahren eröffnet wurde. „Objektiv betrachtet“, sagt er unserer Zeitung, „ist eine Kürzung der Bezüge um ein Drittel sicherlich schmerzhaft.“

Subjektiv gesprochen, könne diese disziplinarrechtliche Sanktionierung Pföhlers aber nicht vergessen machen, dass es bislang zu keiner strafrechtlichen Aufarbeitung gekommen ist. Die Kürzung bezeichnet er daher als „ein Feigenblatt des Rechtsstaats“.

Im April 2024 hatte die Staatsanwaltschaft Koblenz bekanntlich verkündet, Pföhler nicht anzuklagen. Derzeit läuft ein Beschwerdeverfahren bei der Generalstaatsanwaltschaft Koblenz, bei dem die Entscheidung, keine Anklage gegen den früheren Landrat zu erheben, überprüft wird.

„Wir sehen der gerichtlichen Auseinandersetzung zuversichtlich entgegen.“

Rechtsanwalt Olaf Langhanki vertritt Ex-Landrat Jürgen Pföhler

Rechtsanwalt Olaf Langhanki gibt in seiner Eigenschaft als Verteidiger von Ex-Landrat Pföhler auf Anfrage unserer Zeitung folgendes Statement zu der Pensionskürzung ab: „Selbstverständlich gehen wir gegen den rechtswidrigen Aktionismus von Innenminister Ebling vor.“ Zu den einzelnen rechtlichen Schritten, die man ergreifen werde, äußere man sich nicht vorab. Aber: „Auf SPD-Innenminister Ebling und die ehemalige Landesregierung wird einiges zukommen. Abgesehen davon, dass sachliche Gründe, das Ruhegehalt von Herrn Dr. Pföhler anzutasten, nicht vorliegen, wird das – bis heute andauernde – Versagen der Landesebene offengelegt werden. Wir sehen der gerichtlichen Auseinandersetzung zuversichtlich entgegen.“

„Eine Rentenkürzung mag ein Signal sein – sie ersetzt aber nicht die längst überfällige Aufarbeitung vor Gericht.“

Ralph und Inka Orth sind Hinterbliebene eines Flutopfers

Ralph und Inka Orth haben ihre Tochter Johanna in der Flut verloren. Gemeinsam mit ihrem Anwalt Christian Hecken wollen sie erwirken, dass es doch noch zu einem Gerichtsprozess gegen den Ex-Ahrtal-Landrat kommen kann. Nun teilen sie mit: „ Wir nehmen die Kürzung der Pension von Herrn Pföhler zur Kenntnis.“ Weiter erklären die Orths: „Für uns ist jedoch entscheidend, dass bis heute keine juristische Verantwortung für das Geschehen in der Flutnacht übernommen wurde. Eine Rentenkürzung mag ein Signal sein – sie ersetzt aber nicht die längst überfällige Aufarbeitung vor Gericht.“ Andy Neumann sieht dies ähnlich: „Die Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft, ob es noch zu einer Klage kommt, ist für mich am wichtigsten – und für Zehntausende Menschen im Tal ebenfalls.“