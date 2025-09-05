Mehrere Tage am Stück brennen immer wieder öffentliche Mülleimer. Verantwortlich soll ein 19-Jähriger sein.

Saarbrücken (dpa/lrs) – In Saarbrücken soll ein 19-Jähriger wiederholt öffentliche Mülleimer in Brand gesetzt haben. Wie die Polizei mitteilte, hätte es von Dienstag bis Donnerstag insgesamt 15 Feuer gegeben. Durch die Brände wurden unter anderem das Fenster eines Gebäudes sowie die dort montierte Klima- und Lüftungsanlage beschädigt.

Die Polizei leitete nach eigenen Angaben 13 Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Feuer sowie zwei Verfahren wegen des Verdachts der versuchten Brandstiftung ein. Die Ermittlungen dauern an.