Truppenübungsplatz Stegskopf Wer hat Daaden in tiefster Gangart erkundet? 04.11.2025, 14:00 Uhr

i Generationen von Wehrpflichtigen sind früher am Truppenübungsplatz Stegskopf auf Manöver gewesen. Jetzt könnten Teile des Geländes wieder militärisch genutzt werden. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Die Bundeswehr hat ein besonderes Händchen bei der Auswahl ihrer Truppenübungsplätze. „Daaden“ war ein besonders berüchtigter Standort. Im Hohen Westerwald wehte der Wind besonders kalt. Wir suchen ehemalige Soldaten, die uns ihre Anekdoten erzählen.

Der Truppenübungsplatz Stegskopf bei Daaden könnte bald wieder militärisch genutzt werden. Der Standort ist einer der 187 Liegenschaften der Bundeswehr, die das Verteidigungsministerium kürzlich für Konversionsprojekte gesperrt hat. Eine Umwandlung des Geländes in ein Logistikzentrum ist damit wohl erst mal vom Tisch.







Artikel teilen

Artikel teilen