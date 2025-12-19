Was bleibt von 2025, was bringt 2026? In der neuesten Folge des Business Talk ziehen Lars Hennemann und Ralf Kölbach Bilanz und blicken nach vorn. Das Motto dabei: Das Glas ist immer noch mindestens halb voll, aber das muss man auch so sehen wollen.

Was hat das Jahr 2025 für die regionale Wirtschaft gebracht und was nicht? Und warum? Und worauf könnten und sollten wir 2026 hoffen? In der neuesten Folge des Business Talk von Rhein-Zeitung und Westerwaldbank ziehen Lars Hennemann, Chefredakteur der Rhein-Zeitung, und Ralf Kölbach, Vorstandsvorsitzender der Westerwaldbank, ganz jahreszeitlich Bilanz und schauen nach vorn.

„Wenn man alles schlechtredet, wird das nichts mit dem Aufbruch“

Dabei steht die Stimmung eigentlich aktuell in der Wirtschaft weiterhin nicht unbedingt zum Besten. Sogar von „Wut“ oder „aggressiver Stimmung“ in den Managementetagen ist zu lesen oder zu hören. Der Frust speist sich nicht zuletzt aus sehr hohen Erwartungen an die seit einigen Monaten amtierende Bundesregierung. Ralf Kölbach kann das nachvollziehen, mahnt aber dennoch zu einem differenzierten Blick: „Wenn wir uns auf das konzentrieren, was wir immer noch können, wird uns auch in Zukunft immer noch sehr viel gelingen.“ Allerdings dürfe man dann nicht von vorneherein in komplett düstere Stimmung verfallen: „Kritik tut not und ist an manchen Stellen angebracht. Aber wenn man alles schlechtredet, wird es nichts mit dem Aufbruch.“

„Hürden abbauen für die, die weiterhin etwas leisten wollen“

Im vor allem mittelständisch geprägten Norden von Rheinland-Pfalz rund um Koblenz und den Westerwald müsse man darauf setzen, nicht aus dem Blickfeld zu geraten. Eine Wirtschaftspolitik nur für die „üblichen Verdächtigen“ unter den Großkonzernen gehe nicht nur an der heimischen Region, sondern auch an vielen anderen und damit insgesamt fehl. „Flexibilität, Geschwindigkeit und der unbedingte zur Exzellenz auf dem jeweiligen Fachgebiet sind die Tugenden, die wir jetzt brauchen. Die Politik muss sie wertschätzen und Hürden für die abbauen, die weiterhin etwas leisten wollen“, fordert Kölbach. Er und Lars Hennemann werden die weitere Entwicklung auch 2026 an jedem dritten Freitag im Monat in einer neuen Folge des Business Talk einordnen. Die Januar-Folge ist bereits in Planung: Sie wird sich mit der in Deutschland sträflich vernachlässigten Kunst der Geo-Ökonomie befassen.

